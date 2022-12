Mint megírtuk, az adományokat hatalmas összefogással öt gyűjtőponton lehetett leadni szerte a városban, egészen december 20-ig. Anna előzőleg felmérte, mire van szüksége a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályainak, így született meg a lista, amiről a földi angyalok teljesítették a kívánságokat.

- Az összegyűjtött tárgyakat a három osztály kívánságlistája szerint külön dobozoltuk. A karácsonyfát az egyik városi óvoda kiscsoportja ajánlotta fel, ahová a lányom jár. Hiszen téli szünet van, így a fácskában tovább lehet gyönyörködni a kórház egyik osztályán - tette hozzá Anna. Az összefogás része volt a teherautó is, amit a tavalyihoz hasonlóan ismét kölcsönkaptak az adományozók.

Arra a kérdésre, mi hajtja évről évre, hogy ilyen elánnal vesse bele magát a gyűjtésbe, Anna így nyilatkozott: - Mi a kislányommal megjártuk az infektológiát, gyermekosztályt, sajnos. Láttuk, mennyire lelkiismeretesen, odaadással és kitartóan dolgoznak ott. Én már nem is tudnám elképzelni a karácsonyi előkészületeket a gyűjtés nélkül. Hozzátartozik a család novemberéhez és decemberéhez. Örülök, hogy a hároméves lányom is így nő fel, hogy neki ez természetes. Már ő is rengeteget segített a dobozolásban, válogatásban és pakolásban. Ő már tudni fogja, már most is átérzi, hogy mennyire fontos az, ha tud, akkor segítsen - fogalmazott.

Anna jövőre, immáron negyedszer is szeretné majd megszervezni ezt a gyűjtést. A jóakarat és a lelkesedés megvan, mi az előző évekhez hasonló, sok sikert kívánunk!