Most azonban egészen másról volt szó. Karácsony közeledtével a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolában járt, ahol már mondhatni hagyományként, növendékeinek kedveskedett ajándékként egy fotózással. Ezáltal egy pár kocka erejéig a gyerekek is megtapasztalhatták, hogy milyen egy igazi profi fotózáson részt venni. A képek önmagukért beszélnek! Mint mondta, nagy kincsek a fényképek, melyeket friss élményként először lelkesen forgatsz, aztán egy időre elfeleded őket, majd az igazi értékét később, 5, 10, 30 év múlva fogod igazán felfedezni. Ezt követően elmondta, honnan ered ez tradíció:

Fotós: Radnai Zoltán

– A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként négy éve tanítom a Mészöly Géza Általános Iskola tanulóit táncokra. A művészeti iskolával együtt fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több szeretetet és elismerést kapjanak munkájukért. Nagyon büszke vagyok az osztályaimra, akik nagyon szorgalmasak és évről évre egyre ügyesebbé válnak. Az első osztályban karácsonyhoz közeledve azon gondolkoztam, mivel kedveskedhetnék, aztán eszembe jutott: mivel végzett fotográfus is vagyok adta magát az ötlet, hogy csinálok az intézményben egy ajándékfotózást, aminek a gyerekek és szüleik is nagyon örültek. Ez az elgondolás pedig néhány év alatt hagyománnyá nőtte ki magát, így minden évben készítek karácsony előtt néhány képet az összes Mészölyös diákomról és azt eljuttatom a szüleiknek. Az idei is nagy élmény volt mind a gyerekek, mind persze jómagam számára! Áldott ünnepeket mindenkinek! – mondta a FEOL-nak Radnai Zoltán, aki a szeretteivel tölti majd az ünnepeket.