„Áldd meg Istenünk Baboth Dóra kolléganőnk nyughatatlan kezeit, melyekkel folyton-folyvást ilyen csodákat készít nekünk mindannyiunk örömére!” – kommentálta közösségi oldalán Sallai Mihály, polgármester a helyi művelődésszervező legújabb ötletét és alkotását, amelyeket néhány napja minden Zámolyon átutazó is megcsodálhat. A falu mindkét végére kikerült ugyanis egy-egy bála, s míg a Fehérvár irányából érkezőknek kellemes ünnepeket kíván egy rénszarvas, melynek agancsai fenyőágakból készültek, addig a másik irányból jövők az Áldott Adventet feliratot olvashatják a mikulásfejekkel és karácsonyi csomagokkal díszített bálán. Karácsonyi díszbe öltözött ugyanakkor a szerelempad, a Szép Ilonka Faluház és a buszforduló megállója is.

A faluházban a hétvégén felállították azt az asztalt is, amin a zámolyi lakók közös mézeskalács faluja épül és megérkeztek rá az első házikók is. Akinek az épülő falu láttán jön meg a kedve a mézeskalács sütéshez, az bevált receptet is talál a faluház közösségi oldalán, ami nem csak a sütéshez, de a ház összeállításához is praktikus tanácsokkal szolgál.