A meghívott vendégek között helyet foglalt többek között Cser-Palkovics András jelenlegi, valamint Balsay István, korábbi polgármester, de jelen volt Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is. A rendezvény elején Széles Gábor elnök-vezérigazgató, majd Lakatos Péter és Sinkó Ottó társigazgatók értékelték az évet és mondták el gondolataikat.

Széles Gábor kiemelte, az elmúlt 31 évre visszatekintve – a Videotont 1991-ben privatizálták – úgy tűnik, mintha soha semmilyen probléma nem létezett volna a vállalat életében, és ezt a képet az is erősíti, hogy a fejlődés folyamatos a gyárban. Az idei esztendő eredményei is beleillenek ebbe a tendenciába, hiszen – bár a 2022-es, végleges pénzügyi adatok még nincsenek meg – az már látszik, hogy a növekedés nem állt meg. Mindezek ellenére az elnök-vezérigazgató nem optimista a jövőt illetően, a gazdasági környezet jelenlegi kiszámíthatatlansága vélhetően újabb kihívások elé állítja a Videotont is.

Ugyanakkor hozzátette, a 31 év alatt a dolgozók körében lezajlott többszöri generációváltás nem ment a vállalat rovására, ez – ahogy fogalmazott – a csapatot nem szétforgácsolta, inkább megerősítette. A Videotonnak továbbra is az általa használt technológiában és a gyártási megbízhatóságban rejlik az erőssége.

A beszédeket követően számos elismerést adtak át a dolgozóknak, a rendezvény protokolláris részét pezsgős koccintás zárta. Az est ezután vacsorával és jóval kötetlenebb programokkal folytatódott.