A főszervező Szabó Róbert hatalmas sikerként könyvelte el az eseményt, ami szerinte, egy igazi testi-lelki egészséget szolgáló programba is beillet, hiszen az itt lakók – mind a három településrészt beleértve – a kincskereső útmutatást követve, egy esti séta keretében megtalálhatták naponta, hogy hol fognak aznap felgyúlni a reményt hozó fények.

A kutatás és a játék mellett, természetesen a sorsolás sem maradhatott el, ahol kiderült, melyik világító ablak tulajdonosa nyeri az ajándékcsomagot. A díjat végül Királyné Csendes Anita nyerte, akié a 23-as szám volt. Így szólt aznap az útmutatás:

„Indulj el a vasút felé. Tégy egy kört a Mária utca mellé, ha sietsz Hatvan felöl is jöhetsz. A Páros utcánál már meg is lelsz! Bármelyiket is választod, házunkat egy-kettő megtalálod! Csak kövesd a mézeskalács illatot! De vigyázz valaki át ne írja a programot! Legyen Boldog Karácsonyod."