Az elmúlt két év minden bizonnyal bekerül majd a történelemkönyvek lapjaira, s ott is leginkább a fekete oldalakra. Székesfehérvár ezer éve állja a sarat a kihívásokkal szemben. Maradt még ereje a városnak tovább folytatni ezt a küzdelmet?

- Ha történelmi kitekintésben nézzük, főleg az Aranybulla emlékév és az 1050. születésnapunk vége felé haladva, akkor ebből az ezer évből erőt merítve kimondhatjuk, hogy a város ennél nehezebb időket is túlélt, és mi mégis magyarul beszélgetünk egymással.

Az elmúlt hónapokban olyan tabuk dőltek meg, minthogy nem lehet bezárni a könyvtárakat, a színházat, a stadiont, vagy éppen az uszodát. Vajon 2023-ban az ilyen döntések mindennapossá válhatnak?

- Egy másik tabu, vagy közmegegyezés is megdőlt, miszerint Európában már soha többé nem lesz háború. Egy ilyen háborúnak sajnos a világot, Európát, és hazánkat is érintő következményei vannak. Az elszabadult energiaárak miatt körülbelül 9 milliárd forint az az összeg, ami 2022 utolsó negyedévének és 2023-nak a tekintetében többletköltséget jelent az önkormányzati intézmények és alapszolgáltatások szempontjából. Ezt részben a város korábbi megtakarításaiból próbáljuk fedezni és szerencsére jobb teljesítményt nyújtott 2022-ben a helyi gazdaság, mint amire előzetesen számítottunk, így iparűzési adóból is több folyik be a város kasszájába. Emellett azonban jelentős takarékossági intézkedésekre is szükség volt. Fontos, hogy az energiaárak elszabadulása miatti intézkedések keretében egyetlen embert sem kellet elküldeni a munkahelyéről, s egyetlen intézményt sem zártunk be, hanem a működést átgondolva bizonyos épületek használatát függesztettük csak fel.

Hogy látja, a fehérváriak elfogadják azt, hogy most nincs annyi ingyenes program, nincs annyi fejlesztés? Átérzik a helyzet súlyát?

- Én azt látom, hogy a bajban megmutatták a fehérváriak: százezren vagyunk egy csapatban. Ez így volt a pandémia időszakában, az Ukrajnából érkezők megsegítése idején és most is így van. Ebben nagy segítség, hogy az emberek jelentős arányban továbbra is rezsicsökkentés védőszárnya alá tartoznak, így például a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően rezsicsökkentett áron kapják az emberek a távhődíjat. Persze, közben látják, hogy az önkormányzat intézményeiben mindez sokkal drágább, s abszolút elfogadták, hogy a bölcsődék, óvodák, bentlakásos intézmények, rendelők, buszközlekedés működtetése a legfontosabb a télen. Az uszoda bezárásának ügyében kaptam a legtöbb kritikát, kérést, s nagy öröm volt, hogy december 31-ig kormányzati támogatással mégis nyitva maradhatott a kőépület. Jelenleg tárgyalásban vagyunk, meglátjuk, működhet-e az uszoda tovább januártól.

Az iparűzési adó szerencsére, úgy tűnik, hogy megmaradhat. De milyen állapotban van most a helyi gazdaság?

- A bizonytalanságot soha nem szeretik a gazdasági szereplők, márpedig most abból van a legtöbb a világban. Ennek a helyzetnek a dacára szépen zárta a helyi gazdaság az évet, de azért vannak bizonytalanságok a jövő szempontjából, különösen a nagy energiaigényű cégek esetében. A gyáripar területén fontos fejlesztéseket hajtottak végre a sokezer főt foglalkoztató nagy cégek, s úgy tudjuk, hamarosan újabb, ilyen jellegű bejelentések is várhatóak. Azt azonban minden ipari szereplő elmondja a háttérben, hogy nem lehet megjósolni, a nagy termelés láncok hogyan reagálnak majd az energiaárak hektikus változására. Azt azonban leszögezhetjük, hogy jelenleg is munkaerőhiány van Székesfehérváron. Nagyon nehéz helyzetben van viszont a szállodai, vendéglátó szektor, a jövő évi költségvetés elfogadásakor igyekszünk majd rájuk figyelni.

Ha már gazdaság: habár a szándék egyértelmű a kormány részéről a Dunaferr megmentésére, készül-e Fehérváron vészforgatókönyv arra, ha sokezer munkavállaó „ömlene rá” a megye gazdaságára?

- A Dunaferr, annak léte az egész magyar gazdaság szemszögéből nagyon fontos, s ezen túl nem csak egy cég önmagában, hanem részben maga Dunaújváros. Fehérvár szolidáris Dunaújvárossal, számíthatnak ránk, de az igazi megoldás az lenne, ha a céget sikerülne minél több dolgozó megtartásával megmenteni. Ez több szempontból is óriási kihívás azonban.

A nehézségek ellenére számos útfejlesztés, felújítás valósult meg idén. Melyek a legfontosabbak?

- Közlekedési szempontból a legfontosabb a déli összekötő út, mely fizikai értelemben már elkészült, s valamikor a jövő év első negyedévében remélem a „jogi átadása” is megtörténik. Az öröm nyilván akkor lesz teljes, ha a vasútvonal felett elkészül az Új Váralja sor összekötése a Mártírok útjával. Ez az intermodális központ megvalósításával függ össze: Az állam végigvitte a beruházás előkészítését, a szerződés készen van, 2023 októberéig hozhat a kormány olyan döntést, ami a pénzt biztosítja a munkához. Ha igent mondanak, az egész beruházás megvalósul. A Palotaváros melletti Bakony utca összekötése az elkerülő úttal még egy nagy vágyunk. A tervezés, engedélyeztetés soha nem könnyű folyamata már zajlik, ezt jövőre szeretnénk lezárni és bízom abban, hogy a következő évek EU-s forrásaiból jut pénz erre a fontos beruházásra. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ezek a források Fehérvárnak járnak, hiszen a másik oldalon mi mindent megteszünk, amit annak idején, a belépéskor kötelezettségként Magyarország és így a város vállalt.

Ebben a teljesen felfordult helyzetben lehet-e még működő Modern Városok programról beszélni, hiszen országosan több fejlesztést le kellett fújni. Fehérváron hogy állnak ezek a fejlesztések?

- Szerencsére mennek előre. A Szent György Kórház fejlesztése zajlik, tudjuk, volt ott egy kis műszaki probléma, de örülök annak, hogy mind a műszaki, mind a pénzügyi megoldás megszületett, s az építkezés kis csúszással, de zajlik tovább. Az oktatásfejlesztési program részeként napokon belül elindul a Tóparti Gimnázium teljes megújítása, ami nagyjából 15 hónapon át tart majd, bentlakással. A Vasvári és Kodolányi középiskolák nyílászáró cseréje is megkezdődött, s hamarosan kiírjuk az épületek teljes felújításra a pályázatot. A Kodály iskola homlokzatfelújítása heteken belül elkezdődik és bízunk benne, hogy a tornatermet is hamarosan használatba vehetik végre a diákok. A Munkácsy iskola rekonstrukciójára is megvan már a kivitelező. A zeneiskola felújításának és hangverseny teremmel történő bővítésének, valamint a Teleki bővítésének tervezése még hátravan. Mindez egy 20 milliárdos fejlesztési forrás, amit uniós forrásból egészítene ki a tankerület és a szakképzési centrum saját fejlesztési programja. Ha ehhez hozzáveszük, hogy a Modern Városok programban 15 másik iskola mosdóit is fel tudtuk újítani, akkor szerintem ez nem rossz eredmény! A multicsarnok építése a Budai útról is jól látszik, heteken belül tető alá kerül az épület. A Fekete Sas Szálló esetében azért nem látni elmozdulást, mert a magyar honvédség egyelőre úgy döntött, nem itt alakítja ki a reprezentációs célú épületét. Az erre szánt 4 milliárd forint átcsoportosítását kértük, s ezt az oktatás fejlesztésére fordíthatjuk, így jön ki a 20 milliárd forint. Nem Modern Város program, de megújult az Alba Bástya Központ, az Aranybulla emlékmű és a városháza is és már elkezdődött a Móri út felújítása is. Itt szeretnék köszönetet mondani Vargha Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselőknek, akik nagyon sokat segítenek ezekben az ügyekben!

2023 januárjától megszűnik az a tiltás, miszerint a helyi önkormányzatok nem vezethetnek be új helyi adót és nem is emelhetnek adót. Tervez-e Fehérvár önkormányzata adóemelést?

- Új adónem bevezetését nem tervezzük. Ezt nyilván addig tudjuk tartani, amíg a helyi iparűzési adó elég jelentős bevételt biztosít. A munkavállalók számára havi sokezer forint megtakarítást jelent, hogy nincs Fehérváron magánszemélyt terhelő adó. Az építményadó növelését sajnos meg kellett lépnünk. Nem örültünk neki, de egyszerűen muszáj volt ahhoz, hogy a már említett 9 milliárdos „rezsiszámlát” valahogy kezelni tudjuk. A vállalkozásoknak sem egyszerű ez az időszak, de arra kérjük őket, hogy ezzel az összeggel, ami összesen mintegy 2 milliárd forintot jelent, járuljanak hozzá a város működtetésének fenntartásához. Az elmúlt években a KKV-kat érintő iparűzésiadó-kedvezmény és az akkor be nem vezetett építményadó mintegy 5 milliárd forintot hagyott a helyi vállalkozásoknál. Most a megértésüket kérjük, jövőre meglátjuk, kedvezőbb lesz-e a helyzet!

A következő évek nagy kihívása az energiafogyasztás drasztikus csökkentése, tud-e a város ebben a lakosságnak segíteni?

- Nézzünk vissza a kettőezres évek közepére, amikor „nagyüzemben” zajlott a panelprogram. A korszerűsítés hatására a korábbi évekhez képest mintegy 30 százalékkal esett vissza a megyeszékhely távfűtéses lakásaiban az energiafogyasztás. A felújítás városra eső támogatási részét aztán az Orbán-kormány rendezte az adósságkonszolidációval, így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez, ebben a vonatkozásban egy pártokon felüli, ciklusokon átívelő és jelentős energiamegtakarítást eredményező program volt. Most pedig elindítottuk a ledcsere-programot, ami reményeink szerint sikeres lesz. Gondolkodunk valamilyen napelempark kialakításán is, ami a saját intézményeink áramellátását segítené. De a jövő egyik legnagyobb kérdése az, miként lehet a távfűtést a gáztól legalább részben függetleníteni.

A végére egy személyesebb kérdés: miként töltötte a karácsonyt idén? És ha csak egy dolgot kérhetne a jövő évtől, mi lenne az?

- A családdal tölthettem, először kisebb, aztán nagyobb körben az ünnepet, úgyhogy igazi feltöltődési időszak volt ez. Valljuk meg, a mai világban nagyon kevés olyan időszak van, amikor valóban le tudjuk lassítani az életünket. Ilyen a karácsony és az újév közötti időszak: kívánom, hogy minél több fehérvári tudja így tölteni ezt a néhány napot a szerettei körében! A jövő évre pedig azt kívánom, jöjjön el a béke Európában és persze a világ minden pontján.