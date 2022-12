A Baptista Szeretetszolgálat évről-évre szervezi meg az országos Cipősdoboz Akciót, melynek keretében egy doboznyi felajánlott meglepetéssel igyekeznek szebbé tenni az ünnepeket. A kezdeményezés idén is útjára indult, országszerte több mint négyszáz gyűjtőponton lehetett leadni az ajándékokkal megtöltött dobozokat. Az idei már a 19. akció volt, amelynek keretében összesen 44 ezer 761 darab cipősdoboz gyűlt össze az adventi időszakban.

Néhány nappal ezelőtt azonban egy, a székesfehérváriak számára létrehozott közösségi média csoportban is olvasható volt, hogy bár igényeltek cipősdobozt, a szervezet tájékoztatása szerint ebben az évben nem minden családnak tudtak adni.

Felkerestük a Baptista Szeretetszolgálatot, azzal kapcsolatban, mi lehet az oka a kialakult helyzetnek. Tihanyi Tamás, a szervezet kommunikációs munkatársa kérdésünkre röviden úgy fogalmazott, lényegében az összegyűlt dobozok duplája is gazdára talált volna. Mint mondta, a felajánlott ajándékdobozok száma megközelítette az előző évben összegyűlt adományt, idén viszont sokkal több igénylés érkezett. – Ugyanakkor az is látszik, hogy az ország már túlvan egy nagy adakozási hullámon. A háború miatt más segélyszervezetek mellett mi is gyűjtöttünk. Érezhető volt az is, hogy a szankciók okozta gazdasági vállság hatásait egyre jobban megérzi a lakosság, és jobban meggondolják mire költenek, kevesebbet adományoznak – fogalmazott Tihanyi Tamás.

A cipősdobozok jelentős többsége az országhatáron belül talált gazdára, de a Baptista Szeretetszolgálat ebben az évben nagy hangsúlyt fektetett a háború elől hazánkba menekülő gyermekek megajándékozására is. Ahogy a korábbi esztendőkben is, úgy idén is szállítottak csomagokat Erdélybe, Vajdaságba és Felvidékre is.

A kommunikációs szakember kiemelte, az idei gyűjtés mindenképpen sikernek könyvelhető el, hiszen a nehéz körülményekhez képest több mint 44,5 ezer cipősdoboz gyűlt össze. – Vannak nehézségek, ezért egyre nagyobb erőt és energiát fektetünk abba, hogy működtessük a segélyprogramokat – hangsúlyozta Tihanyi Tamás.