A 2008 óta működő cég közel 160 millió forint támogatást nyert olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítik. Bár az elmúlt években, hónapokban nehéz helyzetbe kerültek a gazdaság szereplői, a Nordikal Kft. úgy véli, hogy egy energikusan fejlődő cégnek ennek ellenére is fontos a folyamatos fejlesztés. Ezen beruházások segítik elő, hogy garantálni tudják a folyamatos termelést, valamint a dolgozók megélhetését egyaránt.

Fotós: Fehér Gábor / FMH



Bubori Gábor a cég egyik tulajdonosa, műszaki igazgatója sajtótájékoztató keretében számolt be a 2021. szeptembere óta futó fejlesztésekről. A pályázat útján elnyert közel 160 millió forintból eddig 107 millió forintot használtak fel a termelés folyamatosságát és bővítését segítő beruházások megvalósítására. Az elmúlt időszakban több olyan gépet, berendezést és eszközt is vásároltak, amelyek az üzemi gyártás során segítik a munkát. Az energiahatékonyság növelése érdekében napelemparkot telepítettek, ami már termel és rá van kötve a hálózatra. A pályázat segítségével megvalósult egy cnc megmunkálóközpont is. A műszaki igazgató kiemelte, kollégáik különböző képzéseken és tanácsadásokon is részt vettek az elmúlt hónapokban. – Reméljük, hogy az előttünk álló nehéz időkben ezek a fejlesztések a hatékonyságunkat, versenyképességünket növelni fogják és minél jobban ki fogjuk tudni őket használni – emelte ki Bubori Gábor.

Fotós: Fehér Gábor / FMH



A magyar tulajdonú cég 2023. augusztusáig biztosan folytatja az ehhez hasonló fejlesztések megvalósítását, hiszen addig kell felhasználniuk a pályázaton elnyert összeget.