A pandémia miatti kényszerű kihagyás után vasárnap este újra eljöhetett a varázslatos pillanat, amit egy ilyen rendezvény nyújtani tud. Ehhez mérten, a József Attila Művelődési Központ színházterme zsúfolásig megtelt sárbogárdiakkal és környékbeliekkel. Belegondolni is felemelő, hogy az éneklés városának is tartott Sárbogárd, már évek óta ott található az ország klasszikus zenei térképén.

Az esemény kezdetén Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a résztvevőket, és virágot nyújtott át a 85 éves Huszics Vendelnének, akit az est folyamán a KÓTA részéről, Zemlényi Katica méltatott. A koncert zárszavaként Szabados Tamás, a kórus egyesületi elnöke elmondta, hogy valószínűleg ez volt az utolsó, hogy ebben a formában léphetett fel a Huszics Vendel Kórus.

Fotós: Hargitai-Kiss Virág

Ehhez is méltón, egy igazi csoda volt a rendezvény. Ahogy megszokhattuk, a Bogárd-Dal Egyesület ismét egy kivételes zenei élményt nyújtó hangversennyel kedveskedett a nagyérdeműnek. A koncerten fellépett, s már szinte régi barátként is üdvözölhették a közönség soraiban ülők Zemlényi Eszter, Balogh Eszter, Csapó József és Najbauer Lóránt énekművészeket, a Várpalotai Bányász Kórust, a házigazda Huszics Vendel Kórust, és nem utolsó sorban a MÁV Szimfónikus Zenekart, akiknek a közös előadásában Mozart csodálatos koronázási miséje csendült fel. A műsorban emellett Haydn C-dúr csellóversenye és Mozart „A varázsfuvola" című művének nyitánya is megszólalt. Az est karnagya Horváth Gábor volt, aki a MÁV zenekarával érkezett. Első bálózóként üdvözölhette a publikum Hartmann Domonkost, veszprémi születésű csellistát, aki nem más, mint a Bogárdhoz ezer szállal kötődő, a világot bejárt, és több rangos nemzetközi és hazai díjjal kitüntetett csellóművész, Várdai István tanítványa.

Mondanunk sem kell, hogy a koncert osztatlan sikert aratott. A műsor teljes ideje alatt tapinthatóan jelenlévő – zenészek és közönség közötti – kohézió az érzelmekben és persze a hatalmas ovációban csúcsosodott ki.