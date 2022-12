A kupakgyűjtő szív elhelyezése, illetve annak rendszeres ürítése és tartalmának egy újra-feldolgozó üzembe szállítása nagyjából két éve született meg a Fidelitasban tömörülő fehérvári fiatalok fejében. Az összegyűlt összeget a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókorház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályának vezető főorvosa, Kálmán Andrea vette át. – Ebből az adományból szeretnénk játékokat, könyveket és ápolási eszközöket vásárolni, hogy megkönnyítsük azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akik karácsonykor is bent lesznek az osztályon – mondta el az osztályvezető.

A kupakgyűjtő szív továbbra is eddigi helyén marad a Pláza oldalában és ezután is bárki bedobhatja az összegyűjtött műanyag kupakokat. A jövőben azonban az Egyszer Élsz Ifjúsági Egyesület gondoskodik majd a gyűjtő ürítéséről és természetesen, amikor ismét összegyűlik egy nagyobb összeg, ők is jótékonysági célra szeretnék azt odaadományozni. Hogy ki lesz a kedvezményezett, arról még nincs döntés.