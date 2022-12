A kárpátaljai Beregszász járásban található Nagymuzsaly tavaly, éppen a háború előtt lett hivatalosan is Csókakő testvértelepülése, a megállapodást egy héttel a fegyveres konfliktus kitörése előtt írta alá a két település polgármestere. Azóta a csókakőiek nem voltak náluk, de a kapcsolat élő maradt, Bognár Gábor rendszeresen beszél az ottaniakkal. – Nehéz a helyzet a faluban, a fiatalok szinte mind elmentek, az idősek igyekeznek a még idősebbeknek segíteni. A nagy lelkesedés, amivel szinte mindenki különböző tárgyi adományokat küldött Ukrajnába a háború kitörésekor, már rég elmúlt. Ráadásul, a segélycsomagok nagy része sajnos – ahogy az ilyenkor lenni szokott – nem is ért célba – mondta el a feol.hu-nak Bognár, aki a Barkócaberkenye Néptánccsoport vezetőjeként úgy határozott, gyűjtést indít a faluban: a pénzadományt januárban szeretnék eljuttatni Nagymuzsalyra. Mint, mondta, élelmiszer csomagokat, vagy más jellegű adományokat nehéz és drága kiszállítani, de nincs is erre szükség, ugyanis az ukrán boltokban minden kapható, csak meg kell fizetni. Ehhez szeretne a csókakői egyesület segítséget adni.

Csókakő nem első alkalommal támogatja testvértelepülését: tavaly a Szent Donát Borrend évzáróján a kárpátaljai néptáncos gyerekek ruháira közel fél millió forintot gyűjtöttek. Ez alkalommal a pénzadományokat a csókakői boltokban kihelyezett adománygyűjtő dobozokba lehet bedobni, vagy a Barkócaberkenye Egyesület számlájára lehet befizetni. A számlaszámot megtalálják a Barkócaberkenye Néptánccsoport közösségi oldalán december 18-án közzétett bejegyzésében. A felajánlásokat december 31-ig várják.