Komoly figyelem kell hozzájuk, minden apró részlet számít. A körmök, a szőr, a fogak, a méret és persze a fülek. Azoknak olyan egyenesen kell állniuk, mint a pálca. Ha a külső minden paraméternek megfelel, jön a viselkedés. Nyugodtnak és kezesnek kell lenniük az állatoknak. Ezzel sincs gond. Abban a pillanatban, ahogy fényképezésre emelem a kezem, pózba vágják magukat, mint a filmcsillagok a vörös szőnyegen. A rengeteg gondoskodás elhozta az elismerést Vass István számára.

Fotós: Hajdú Marianna / FMH

Decemberben az országos versenyen István nyula fajtagyőztes lett. Még alig jegyezték fel az eredményt, már csörgött is a telefonja, záporoztak az érdeklődések a díjnyertes nyúlra, de nem eladó. Pedig egy-egy szép példány ára meghaladja az 50 ezer forintot. A díjnyertes nyulaké már 60 ezer forint felett áll meg. Akadt már 200 eurós ajánlat is.

István, ahogy mondja, ők az elsők, majd csak utánuk jön ő. Reggel egy óra telik azzal, hogy az állomány tagjai megkapják a finom falatokat. Este szintén. A menüben általában ugyanazok szerepelnek: árpa táppal vegyesen és lucernaszéna. Kapnak száraz kenyeret is, hogy ropogjon a foguk alatt, ezzel is koptatva azokat.

Nem is gondolnánk mennyi betegség is sújthatja ezeket a kis jószágokat, mivel túl vannak tenyésztve. Oltani kell őket, amit szintén István végez nagy odafigyeléssel. A nyulak mindegyike tetoválva van, István saját maga jegyzi őket. Jelenleg nyolc anya van és négy baknyúl az állományban.

Tavasszal, amikor megérkeznek a kölykök, akkor van igazán pezsgés. Ilyenkor 60 apróságra is figyelni kell. Öt hetes korukban kapják az első oltásukat. Fontos számára, hogy megfelelően fejlődjenek, így István sosem ad el kis nyulat három hónapos korukig.

Fotós: Hajdú Marianna / FMH

A legjobb nyulai vannak és igyekszik, hogy még jobbak legyenek, de ezzel minden tenyésztő így van. Azt mondja nem szabad megállni egy bakkal, folyamatosan cserélni kell őket, oda kell figyelni, hogy a vérvonal mindig friss maradjon.

Szlovákiából is jöttek már hozzá vásárolni, de egy alkalommal az éjszaka közepén Németországból állítottak be hozzá, hogy nyulat szeretnének venni.

István már készül a januári megyei versenyre, amit Székesfehérváron rendeznek. Még nem tudja melyik neveltjével indul a versenyen, többen is esélyesek. A decemberi eredménye után nem is kérdés, hogy magasak az esélyei.

A verseny mellett István feltett szándéka, minél nagyobb nyulakat tenyészteni, ezért is fordította a figyelmét a fekete példányok felé. A legnagyobb méreteket velük lehet elérni és nagyon kevesen tenyésztenek fekete német óriásokat.

Bár a család szereti a nyúlhúst és nagyon egészséges is, nem emiatt tartja őket, ők házi kedvencek.