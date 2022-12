„El fogom vágni a torkomat.” „Félek… Anyuék el fognak válni. Anyu minden este sír.” „Tudom, engem senki nem szeret és nem is fog.” „Piszkálnak folyton, mert kövér vagyok. Azt is mondják, hogy undorító, pedig én próbálok fogyni, de nem megy.” – Ezek és az ezekhez hasonló, a megye általános- és középiskolásaitól elhangzott mondatok indították el azt az érzékenyítési foglalkozássorozatot, melynek keretében már több mint 80 próbafoglalkozást tartottak az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai óvodákban és iskolákban egyaránt.

Fotós: Simon Erika

– Korábban is tartottunk prevenciós programokat azokon a kollégáinkon keresztül, akik az óvodákba, iskolákba kijárnak. A tavasz környékén azt tapasztaltuk, hogy ezeknek a programoknak a koronavírus után érdemes lenne kicsit más irányt szabni – emelte ki a programmal kapcsolatban Tisztl Henrik. Mint mondta, ez a más irány két prezentációban mutatkozott meg, amiket azóta rendszeresen elvittek az iskolákba. Az egyik témakörbe a személyes és az interneten keresztül történő bántalmazás tartozik, a másik keretében pedig a mentális egészséggel, a stresszkezeléssel foglalkoznak. – Ennek a kidolgozását, megvalósítását a Városi Diáktanáccsal közösen kezdtük el. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ma itt vannak az iskolák igazgatói, tőlük és a fenntartóktól is nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk az eddigi órák megvalósulásához. Azt látjuk, hogy az iskolák és a gyermekek részéről is nagyon jó fogadtatásra talált ez a foglalkozássorozat – mondta az intézményvezető.

Fotós: Simon Erika

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy azok a megdöbbentő mondatok, amelyek hatására elindult a program, sajnos jól mutatják, mekkora szükség van a prevencióra. Mint mondta, széleskörű problémáról van szó, hiszen tulajdonképpen bármilyen családi, szociális és iskolai háttérrel küzdhetnek hasonló gondokkal a gyermekek. – Nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy ezt a programot Fehérváron sikerült elindítani. Köszönet mindenkinek, aki ezt megálmodta és megalkotta, és a jövőben folytatja. Biztos vagyok abban, hogy ennek előbb-utóbb országos jellegűvé kell válnia, hiszen nem egy fehérvári problémáról van szó, hanem ennél egy sokkal nagyobb léptékű, valószínűleg nem is csak magyar jelenségről – emelte ki Cser-Palkovics.

Tisztl Henrik bemutatóóráján az intézményvezetők megismerhették, hogyan nyitják meg a kommunikációs csatornákat a szakemberek, amikor a gyerekekhez érkeznek, és bepillantást nyerhettek a foglalkozások szakmai felépítésébe, menetébe is.