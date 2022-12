Molnár Tamásné Zsazsa szerint a legjobb az lenne, ha a tűzijátékozók betartanák az időintervallumokat, tehát szilveszter este 18:00 és másnap reggel 6:00 óra között használnák. Abban az esetben, ha ezt a szabályt betartanák, a kutyatulajdonosok fel tudnának készülni. A tapasztalatok viszont sajnos azt mutatják, hogy már az évforduló éjszakája előtt jó néhány nappal megkezdődik a durrogás.

– A legfontosabb a fokozott figyelem, mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ne tudjon kimenni a kerítésen. Lehetőleg vigyük be a lakásba, de legalább olyan helyre, ahonnan nem tud kijönni és nem is tudja magát megsérteni – emelte ki a legfontosabb tennivalókat a szakember. Hangsúlyozta, hogy póráz nélkül senki ne sétáltasson, sőt a fokozott biztonság érdekében nyakörv és hám, valamint ezeken két póráz legyen a kutyán. – Az utóbbi időben az a tapasztalat, hogy annyira meg tudnak ijedni, hogy kirántják a fejüket a nyakörvből, vagy éppen kifordulnak a hámból. Ha mindkettő rajta van, akkor legalább az egyiknek van esélye, hogy tartja a kutyát és nem fog elszaladni – mondta Molnár Tamásné Zsazsa. Érdemes konzultálni az állatorvossal, akár nyugtatót is adni a kutyáknak szilveszter éjjelén.

A szakember arra az esetre is tanácsokkal szolgált, ha véletlenül mégis megtörténne a baj. Mint mondta, sokat segít, ha a gazda nevével, telefonszámával ellátott biléta van a kutyán, hiszen akkor a megtaláló közvetlenül tudja keresni a tulajdonost. – Ha megtörtént a baj, azonnal hirdetni kell, menni a kutya után, bejelenteni az állatorvosnál, aki bejegyzi a mikrochip regisztrációban, hogy szilveszter éjjelén elveszett a kutya. Felhívni a menhelyeket, hátha odakerült – sorolta a teendőket Molnár Tamásné Zsazsa.

A közösségi oldalak is nagy segítséget jelenthetnek a gazdáknak, hiszen aki kutyát talál, többségében azonnal közzéteszi. A szakember felhívja a figyelmet arra a közösségi média csoportra is, amely a Segíts hazajutnom Fejér megye névvel működik. Mint mondta, ide minden olyan kutya bekerül, ami a megye területén tűnt fel.