– Mára már hagyomány, hogy a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya egy kis vendégséggel, ajándékkal készül a gyerekeknek. A mai program a Püspökség támogatásával valósult meg, ők biztosították a helyszínt, a kakaó és szaloncukor beszerzését is – emelte ki Vörös Ferencné rendőr alezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. Mint mondta, az ajándékok és a finomságok mellett szóróanyagokat is osztanak a gyerekeknek, amelyekkel elsősorban a 112-es segélyhívó szám használatára, fontosságára hívják fel a figyelmet.

– Beszélgettünk is a gyerekekkel, néhány ötletet, tanácsot adtunk át számukra, hogy gyermekekként felelősségteljesen viselkedjenek, és miképpen tudják elkerülni azt, hogy áldozattá váljanak, akár közterületen, akár otthon, vagy bármilyen, számukra idegen területen – mondta a délután programjával kapcsolatban a rendőr alezredes. Vörös Ferencné kiemelte, bár ezen a napon a Mikulás ünneplése az elsődleges, de minden alkalommal, amikor a gyerekekkel találkoznak, fontosnak tartják felhívni a figyelmet arra, hogy az áldozattá válás elkerülése az ő személyes feladatuk és felelősségük is, valamint hogy mit tudnak tenni ennek érdekében. – Mindig felhívjuk a figyelmüket arra is, milyen magatartásformát kell tanúsítaniuk, hogyan kell viselkedniük, hogy még véletlenül se kerüljenek olyan szituációba, amikor azt hiszik, hogy egy gyerekcsínyről van szó, de mégis egy szabálysértés vagy bűncselekmény résztvevőivé válnak – hangsúlyozta Vörös Ferencné. Tapasztalatai szerint a fiatalok a legtöbb találkozásuk alkalmával nyitottak a rendőrök tanácsait illetően, az ilyen, kötetlen programok során viszont közvetlenebb, kötetlenebb formában találkozhatnak, ami talán még befogadóbbá teszi őket.