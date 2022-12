Bodajkon, a plébánián élő papi közösség tagjai, hívatásukból fakadóan megünneplik a karácsonyt. Kicsit máshogy, de talán mégis ugyanúgy, mint a többi hívő.

Arra a kérdésre, hogy hogyan is zajlik egy pap karácsonya, elsőként Oravecki Attila válaszolt. A helyettes plébános úgy fogalmazott: -Mindenkinek megvan a maga kis világa, amiben valamilyen módon ünnepel. Én, ha meg tudom tenni, akkor van egy kis szertartásom, melynek során egy kis helyet hagyok azoknak a szeretteimnek, akik már nincsenek velem, vagy akik már eltávoztak, és így próbálok róluk megemlékezni. Fontos, hogy nem a szomorúság a lényeg, hanem hogy a gondolat segítségével együtt lehetünk azokkal, akiknek az ember az életét köszönheti. Alapvetően mindig munkával telik a karácsonyi időszak, de azért van egy pici elcsendesedés a karácsonyi estéken.

Mórocz Tamás plébános a karácsonyi időszakról azt mondta: -Nekünk az a munkánk, hogy ünneppé tegyük mások számára az ünnepet, méghozzá úgy mi is az ünnep részei vagyunk. Az a feladatunk, hogy a Jóisten ünnepét lehozzuk, de sokkal szebb, ha azt mondom, hogy inkább az embereket akarjuk felemelni az Úrhoz. Lehet, hogy 12-16 misét is elmondunk a karácsonyi időszakban, de azoknak az adott településeknek az az egy mise van és ennek megfelelően is várnak minket, és még akkor is, ha csak 5 ember üli végig a misét, örömmel kell hozzájuk menni.

Arra a kérdésre, hogy túl a saját felmenőkön, a családon és munkán, hogyan ünnepel a papi közösség Mórocz Tamás címzetes apát így felelt: -Minden évben szenteste napján mi is összejövünk, ahogy azt a miserend engedi. Egy órát erre szánunk, leülünk egy asztalhoz itt a plébánián és egy kis imádságot elmondunk. Az úrangyalát például letérdelve, mint a pásztorok, vagy a háromkirályok a kisded előtt. Aztán énekelünk egy kicsit, majd vacsorázunk és megajándékozzuk egymást, és persze beszélgetünk az ünnepről, az itt vagy éppen ott tartott misékről.

Horváth József nyugalmazott plébános a karácsonyi időszak sok munkával járó időszakát semmiképpen nem nehézségként, feladatként éli meg. Mint elmondta: -Nagy hatalom, hogy arra kaptunk felhatalmazást a püspök atyától, hogy a pap maga is teremthet karácsonyt, egyrészt a maga, másrészt mások szívében. Amikor a szavamra megjelenik Jézus, az oltáron jelen van, ott van, megszületik. De nem elég csak teremteni, ki is kell tudni sokfelé sugározni a hívők felé. Erre van tehát felhatalmazva a pap, és bár sokan nem veszik ezt komolyan, fontos élővé tenni és tudatosítani, hogy tényleg Jézust kapták. Azt a Jézust, aki mindenen keresztül ment és szeretetből vállalta a fájdalmat, a megpróbáltatásokat. Éppen miatta fontos, hogy ne mindig a panasz legyen bennünk, hanem az elfogadás és hálaadás képessége is. Bennem sem az a kérdés merült fel nehézségek idején, hogy miért büntet engem a Jóisten? Én azt mondom, hogy Jézussal tudok együtt lenni, együtt érezni, és ehhez erőt is ad, vagyis nem büntet engem a Jóisten, hanem kitüntet, hiszen részese lehetek Jézus szenvedésének. A karácsonyt pedig annak is meg kell ünnepelni, akinek nincs családja, hiszen, ha Jézussal vagy együtt, akkor nem vagy egyedül, mert vele meg tudod osztani a nehézséget is és az örömöt is.

A karácsony már lement, de az élet megy tovább. A két ünnep közötti időszakról azt mondta Oravecki Attila: - Az a jó, ha a két ünnep között nem történik semmi olyan, ami a nyugalmat felborítja, megzavarja. Ám van úgy, hogy mégis menni kell, de akkor is azzal az örömmel megyünk, hogy tudjuk, teszünk valami jót. A fizikai fáradtság mindenki esetében más, személyre szabott, hiszen valaki egy hónapig piheni ki magát, míg más egy-két nap után visszanyeri erejét, és vele a lelkesedését. Én elsősorban mentálisan szoktam kifáradni és viszonylag kevés idő kell a regenerálódásra, de fontos megjegyeznem, hogy itt a papi közösségen belül figyelünk egymásra és ha a másik fáradtabb, akkor átvesszük tőle a terhét, hogy mindenkinek meglegyen az igényeihez mérten a pihenőidő.

Erre reflektálva Mórocz Tamás azt mondta: -Ilyenkor azért megnyugszik a plébánián is az élet, inkább látogatások, személyes találkozások vannak. Ilyenkor van ideje az embernek arra, hogy kipihenje magát fizikailag. Ha van lehetőség akkor találkozunk a családtagjainkkal, és ilyenkor jó több családhoz is elmenni, mert az is egy pihenés amikor egy otthon terített asztallal, valamint a fogadás szeretetével vár bennünket.

Mi van akkor, ha történik valami tragédia, így az ünnepek idején? Hogyan lehet erre felkészülni és reagálni, kérdeztük az atyákat. Mórocz Tamás helyettes esperes azt mondta: -Nekünk azt is meg kellett tanulni, hogy egy temetés után rögtön tudjunk esketni vagy keresztelőt tartani, és ez karácsonykor sincs máshogy. Ilyenkor is menni kell, ott kell lenni, és ebben a miliőben is meg kell tapasztalni, hogy a pap mindig pap. Van olyan eset, hogy kórházba kell menni, de valóban az a legrosszabb, amikor karácsonykor derül ki, mikor mindenki leül boldogan az asztalhoz, hogy meghalt egy közeli hozzátartozó. De mégis tenni kell, amit, így aztán meg kell tartani utána egy örömmisét. Itt nagyon sokat segít az a hit, hogy az ember az életét nem csak ezen a földön látja. A karácsonynak is éppen az az egyik üzenete, hogy kicsit oda kerülünk már most mi is a mennyországba.

Ugyanerről a témáról Attila atya azt mondta: -Az ember megtanulja, hogy hogyan kell kezelni ezt a dolgot. Egy nem hívő ember számára a temetés, a halál, az elmúlás az egy veszteség, de hogyha a hitből indulunk ki, akkor az egy új élet kezdete, amire készülni kell már itt, a földi életben. A hívő ember számára ez hozzátartozik az élethez. A porhüvely testünket itt hagyjuk és utána az örök életbe megyünk át. Volt, hogy karácsonykor mentem misére és előtte öt perccel kaptam egy üzenetet, hogy meghalt egy közeli hozzátartozó. Az ember első gondolata az, hogy telefonál egy másik papnak, hogy nem tudok elmenni, mert ez meg ez történt, de aztán megrázom magam és azt a misét ezzel a fájdalommal ajánlom fel. Ehhez a hivatáshoz mindenképpen kell empátia, együttérzés. Papként azt megérzi az ember a kis csápjaival, hogy mire van szüksége a gyászolónak. Valakinek elég, ha a fájdalmát enyhítendő csak fogjuk a kezét és hallgatunk. Jó esetben az eltávozott olyan örök emlékeket hagy maga után itt a földön, hogy az itt maradók abból tudnak erőt meríteni.

A karácsonyi időszakban sokan mennek ki a temetőkbe, a szeretett hozzátartozók, barátok, rokonok sírjához. Pár éve Mórocz Tamás is így tett. A plébános így vallott: -Mikor 2017 őszén meghalt édesapám, én szenteste kimentem a temetőbe, és megdöbbentő élményben volt részem Amíg apámat el nem veszítettem, soha nem tapasztaltam meg azt, hogy milyen élet zajlik karácsonykor a temetőben, ahol gyertyák százai égnek ezeken a napokon. Könnyebb úgy gyászolni, ha az ember el tudja fogadni, hogy semmi sincs a Jóisten nélkül, és hogy Ő nem elvesz, hanem hazahív. Mikor gyászolunk, néha kicsit mintha magunkat gyászolnánk jobban, hiszen az elhunytjaink nem biztos, hogy azt szeretnék, hogy hosszú ideig feketében legyünk. A gyásznak megvan a hullámvölgyekkel tarkított folyamata, amin át kell mennie minden embernek.

Tavaly még együtt ültünk egy asztalnál egy barátommal, családja körében. Most meggyújtunk egy gyertyát azon a helyen, ahol ült és visszaemlékezünk arra, hogy milyen volt előtte vele ünnepelni. Emlékezünk arra, hogy milyen volt akkor, mikor együtt voltunk mosolyogtunk, koccintottunk, imádkozunk és arra is gondolunk, hogy az elhunyt is azt szeretné, hogy folytassuk az életünket, legyünk együtt, figyeljünk egymásra!