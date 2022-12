A Sáfrán Pince Orondi-hegyen készült borait egyre többen ismerik, amiben ma már az „ifjabbik” Andrásnak is elévülhetetlen érdemei vannak. Hogyan ünneplik most és hogyan ünnepelték régen, „idősebbik” András gyerekkorában a karácsonyt? – tette fel a kérdést a feol.hu a 65 éves borásznak. - Nálunk nem dívott semmilyen különleges szokás vagy ősrégi családi tradíció. Ugyanúgy, mint sok hozzánk hasonló családban, mi is igyekeztük együtt tölteni az ünnepeket és így van ez most is. Három gyermekem és családjaik nálunk lesznek szentestén, december 25-én pedig Kata lányomék látnak mindenkit vendégül Tordason – mondta Sáfrán András, aki felidézte a régi karácsonyok várakozásteli hangulatát is.

Hogy szülei fel tudják díszíteni a fát és mindennel elkészüljenek, az akkoriban sokak által alkalmazott „trükkel” éltek ők is: a gyerekeket átvitték a nagynénihez. Aztán amikor hazaérve beléptek a házba, édesanyjuk azzal fogadta őket, kár, hogy nem voltak otthon, mert időközben ott járt a Jézuska. A karácsony a Sáfrán-családban annyival volt különlegesebb, mint máshol, hogy a szülőknek december 22-én volt a házassági évfordulójuk és a borász húga is pont december 22-én született. Így ez a két ünnep minden évben belefonódott a karácsonyba.

- Az egyik legemlékezetesebb karácsonyi ajándékunk, amit a testvéreimmel közösen kaptunk, egy építős játék volt. A nevére nem emlékszem, talán fémépítő, amiben fémlapok és szerelésre alkalmas kis szerszámok voltak. Darut is lehetett belőle építeni, mert még kis motor is volt hozzá. Abban az időben drága ajándék volt. Jellemzően egyébként mindig praktikus ajándékokat kaptunk – árulta el Sáfrán András, akiről kiderült, gyerekeinek apaként igyekezett olyan ajándékokat venni, amire igazán vágytak. Az unokák esetében pedig nyilván pláne így van ez!