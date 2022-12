Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerdán délelőtt egy ezzel kapcsolatos döntésről számolt be közösségi oldalán: mivel várhatóan megemelkedik a közösségi közlekedés szerepe, ezért a január 9-től tervezett járatszám-csökkentés bevezetését elhalasztja a város.

– Bár a város sincs könnyű pénzügyi helyzetben, meggyőződésünk szerint most is segítenünk kell az embereknek, különösen a téli időszakban. Most – bár pénzügyileg, a veszteség folyamatos növekedése miatt indokolt lehetne – mégsem csökkentjük a járatok számát. Ugyan nem tudjuk megbecsülni, mekkora növekedést hozhat az utasszámban az üzemanyagárak emelkedése, a mostani helyzetben azt fogom javasolni a pénteki közgyűlésnek, hogy halassza el a január 9-től tervezett járatcsökkentést! A téli szünetet követően, január 9-től a jelenlegi menetrend szerint járnak majd az autóbuszok – adta hírül Cser-Palkovics András.

A bejegyzésből kiderül az is, hogy a helyi buszközlekedés "brutális, idén várhatóan 2,1 milliárd forintos" veszteséget termel, amit az önkormányzat saját forrásaiból kell odaadjon a Volánnak. Ez a veszteség az utolsó "normális" évben, 2019-ben "még csak" 800 millió forint körül volt. Valamint, hogy a Volán egyébként eddig is nagykereskedelmi piaci árat fizetett az üzemanyag után, jelentős részben ennek is köszönhető a veszteség kétszeresre emelkedése. A cég eddig nem jelzett problémát az üzemanyag-ellátás kapcsán, tudomásunk szerint a helyi buszközlekedés nem kell hiánnyal szembe nézzen, zavartalan lehet tehát a működés. A polgármester bízik abban, hogy ez így is marad!

Cser-Palkovics András kitér arra is, hogy többekben szokott felmerülni a kérdés, hogy a város miért tartja még fent a rendkívül kedvezményes diákbérletek vásárlási lehetőségét. Most erre is választ adott a városvezető, miszerint minden lehetséges eszközzel szeretnék segíteni a fehérvári családokat, minél több gyermek választja a buszt "anyataxi" helyett, annál inkább javulhat a forgalmi helyzet csúcsidőben, valamint az eddig eladott bérletek száma jelentős bevételt eredményezett, mivel sokkal többet sikerült eladni, mint korábban.

A következő időszak adatgyűjtésre is alkalmas lesz, hiszen kiderül, okoz-e, és ha igen, mekkora utasszám-emelkedést a magas üzemanyagár. Ez a menetrend jövőbeli tervezéséhez, fejlesztéséhez fontos információ lehet - zárja sorait a polgármester.