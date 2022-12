6. Epipen injekció minden fehérvári nevelési intézményben

Cser-Palkovics András közösségi oldalán számolt be a meghozott döntésekről: -Elfogadta a közgyűlés, hogy minden fehérvári nevelési intézménybe az allergiás rohamok kezelésére szolgáló injekciókat jutassunk! Az injekciók később meg is érkeztek Fehérvárra, valamint egyre több megyei településre is.