Dosztály Csaba, jegyző javaslata nyomán, a képviselő-testület jóváhagyásával négy napos munkahetet rendeltek el a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. november 1-től 2023. február 28-ig. A munkatársak heti munkaideje nem csökken, feladataiakat négy nap alatt, hosszabb munkaidőben látják majd el. A döntés értelmében azonban az eddig megszokott pénteki ügyfélfogadás szünetel, a többi munkanapon pedig az alábbiak szerint alakul: hétfőn és szerdán délelőtt 7-12 óra között, kedden és csütörtökön 13-16.30 óra között lehet ügyeket intézni. Szerdán délután is várják az ügyfeleket, akkor 13-17 óra között tudnak személyesen bemenni a hivatalba.

A négynapos munkahét bevezetése nem egyedi, Fehérvárcsurgón is csütörtökön jelentették be, hogy november 1. és március 31. között az önkormányzat energiatakarékossági terve szerint a Polgármesteri Hivatalban 4 napos munkarendet vezettek be. Csurgón minden nap reggel 8 órától várják az ügyfeleket, hétfőn és szerdán 17.30-ig, kedden és csütörtökön 17 óráig.

Mivel az a hír járja, hogy Csákváron is felvetődött a négy napos munkahét bevezetése a polgármesteri hivatalban, ezért megkerestük Illés Szabolcs, polgármester, aki elmondta: erről nincs szó! A hivatalban eddig sem volt ügyfélfogadás pénteken. A csákvári hivatalban egyelőre nincs szükség energiatakarékossági intézkedések bevezetésére, tekintve, hogy az épület tetejére szerelt napelemeknek köszönhetően az áramszámlájuk szinte nulla, a fűtést pedig eddig nem indították el, vagyis a gázszámla sem változott. Amennyiben mégis rászorulnának bármilyen takarékossági lépésre a jövőben, úgy Illés Szabolcs a 4+1 napos munkahét bevezetését javasolja, vagyis azt, hogy a pénteki napon a hivatal munkatársai home office-ban, otthonról dolgozzanak.