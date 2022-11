November utolsó szombatján sokan összegyűltek a Hősök terén, hogy részt vegyenek a karácsonyi készülődésben. A Pátkai Péter és felesége, Vali által kezdeményezett akcióban tevékenyen részt vettek a Zöld Erdő Vadásztársaság tagjai, az önkormányzat részéről Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester, valamint számos falubeli magánszemély, akik díszeket, színes gömböket, girlandokat hoztak. Az egészen kicsi gyerekektől kezdve az idősekig sokan felkerekedtek, hogy szebbé tegyék a község központjában álló fenyőfát. A világítás szerelését Bakos Krisztián vállalta magára.

Forrás: Gajdó Ágnes

A szervezők igazán meleg szívvel vártak mindenkit, ráadásul jutott forró tea és sütemény is a jó hangulatú rendezvényen részt vevőknek. Aki ott volt, bizton állíthatja, jóleső érzés látni, hogy maroknyi lelkes ember mire képes. A létra felső fokáról nézve valahogy talán eltörpülnek a nehézségek, és mindent átjár a közelgő ünnep fényessége.

Forrás: Gajdó Ágnes

A betlehemi jászol története egyébként több száz éves múltra tekint vissza. A legenda szerint az elsőt a ferences rend megalapítója, Assisi Szent Ferenc állította fel 1223 karácsonyán az itáliai Greccio városában. Krisztus születésének ily módon való ábrázolása sokfelé szokás azóta is. A betlehemi jászolban ott fekszik a kis Jézus, körötte szalma, mellette szamarak, ökrök, és ott térdelnek a pásztorok is. Ezt a jelenetet eleveníti föl a ráckeresztúri betlehem is, emlékeztetve arra a pillanatra, amikor a Megváltó megszületett.