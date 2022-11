Varga Gábor országgyűlési képviselő nemcsak az érdeklődőket köszöntötte a sárbogárdi városháza dísztermében, hanem Illés Boglárkát is, ám utóbbit virágcsokorral is. A Fidelitas országos elnökét megkérdeztük, hogy milyen adatokkal, milyen összefüggésekkel készült, illetve, hogy mivel lehet a leginkább érzékeltetni a hallgatóságnak azt, hogy a brüsszeli szankciós politika egy olyan elhibázott lépés, ami rosszat tesz az unió országainak, így Magyarországnak is? Illés boglárka így felelt:

- Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy válságok sorozatával kellett megküzdenünk. Elég, ha belegondolunk abba, hogy először is délről egy migrációs nyomás érte hazánkat. Aztán a covid járvány utáni gazdasági válság alakult ki és mi igyekeztünk a kanyarban előzni, illetve mindenen túllendülni, egy gazdaságélénkítő programmal, ám akkor meg kitört a szomszédunkban a háború. Az erre válaszul megalkotott uniós szankciós politika okozta energiaválság, nem csak Európát hanem Magyarországot sem kíméli. Az energiaköltségek olyan méreteket öltöttek, amelyek most már nem csak a háztartások, cégek vagy önkormányzatok számára jelentek nehézséget, hanem adott esetben kiterjed a szállítmányozásra, műtrágyagyártásra, vagyis az élelmiszer-előállítás során is komoly problémákat okoz. Ha megnézzük, láthatjuk, hogy a tavalyi év folyamán kétmilliárd forintba került az energiaköltség a magyar állam vonatkozásában, és itt most a gázra gondolok. Ez a költség idén már 17 milliárd és ha ez így folytatódik, akkor ez elérheti akár a 27 milliárd forintot is.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Illés Boglárka beszélt arról is, hogy láthatjuk, hogy az ország által elért eredményeket is veszélybe sodorhatja a brüsszeli politika. A munkanélküliség rekord alacsony voltát, az egymillió új munkahely megteremtését, az év elején behozott, családok számára megítélt, 1100 milliárd forintnyi személyi jövedelemadó visszatérítést ugyanúgy veszélyeztetheti, mint a nemrégiben visszaépített 13. havi nyugdíjat vagy a 25 éven aluliak számára alkotott személyi jövedelemadó mentességet.

A Fidelitas elnöke hozzátette: -Ahhoz, hogy ezeket a közösen elért eredményeket ne kockáztassuk, illetve, hogy ezeket inkább gyarapíthassuk, fontos, hogy megálljt parancsoljunk a szankciós politikának.

Arra a kérdésre, hogy ébred-e Európa, tehát hogy van-e esély arra, hogy támogatóra, együtt gondolkodóra találunk az Európai Unió többi tagállamai között, azt felelte Illés Boglárka: -Nagyon bízom benne. Az informális egyeztetések, tárgyalások folyamán általában megveregetik a vállunkat, de azt látjuk, hogy amikor ezt nyíltan fel kell vállalni, például egy szavazás során dönteni kell, akkor nem látom, hogy rajtunk kívül ki az, aki bátran vállalná annak a feladatát, hogy reális képet alkosson a jelenlegi körülményekről.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Megkérdeztük azt is, hogy mi várható a közeljövőben. Az elnökasszony elmondta: -Úgy gondolom, nagyon beszédes, hogy az Európai Bizottság már elkészítette az utólagos hatástanulmányát azzal kapcsolatban, hogy a szankciók milyen hatással vannak Oroszországra, de még nem mert saját maga elé tükröt tartani. Gondolok itt arra, hogy arról még nem készült tudomásom szerint hatástanulmány, hogy milyen hatást gyakorolt ez a politika az Európai Unióra, vagy ha készült, hát még nem tették közzé. Bízom abban is, hogy az Európai Unió vezetőinek decemberi ülésén erre is sor kerül majd és akkor ők is szembesülni fognak ténylegesen, számok szintjén, hogy ez nekünk mit okozott, mit okoz és hogy potenciálisan mit okozhat a jövőben. Nagyon remélem, hogy mindannyian elkezdtünk a béke nyelvén beszélni, hiszen a tűzszünetért mindent meg kell tenni a lehetőségeinkhez képest és azt látjuk, hogy a béke az egyetlen út. Nincs más megoldás erre a jelenlegi helyzetre.