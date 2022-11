Sokszor és sok helyen lépnek fel, tartanak táncházat a Kákics Együttes tagjai, ezért sokat is utaznak. Ezt eddig egy több mint 20 éves kisbusszal tették, amiben nem csak rengeteg kilométer gyűlt össze az évek folyamán, de nem mindig bizonyult elég tágasnak, kényelmesnek. – Úgy gondoltam, jól jönne egy új autó, ami megbízható, megfelel a mai kor elvárásainak és a nagybőgő is kényelmesen elfér benne – mesélte mosolyogva az együttes vezetője, aki úgy döntött pályázatot adnak be a Magyar Falu programban. – Tavaly tavasszal sajnos nem sikerült nyernünk, várólistára kerültünk, ám ősszel Törő Gábor országgyűlési képviselő jelezte, az időközben felszabadult forrásokból tudnak támogatni minket – fűzte tovább a szót.

A Ford típusú, 9 személyes, hosszított kivitelű transzportert a napokban vehették át. Áldozatot is hoztak érte, hiszen az 5 millió forintos pályázati támogatásból nagyjából a felét tudták kifizeti, a többit – pl. hangszerek eladásából – a zenekar tette hozzá. Ha minden jól megy, a hétvégi táncházba már ezzel utaznak a tagok és az is biztos, hogy a jövőben gyorsan szaporodnak majd benne a kilométerek, ugyanis – ahogy Tárnok Ákos megjegyezte – jövőre lesz 40 éve, hogy a Los Andinos színpadra állt. A Kákicsból pedig rajta kívül ketten is tagjai az együttesnek.