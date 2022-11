Az idei évben is lehet majd látni a pázmándi betlehemet. A feol.hu megkereste Varga Norbertet, az alkotás faragóját, milyen tervei vannak a nagyszerű látványossággal, melyet tavaly láthatott először a közönség. Akkor a fafaragó azt mondta, „A jóindulat, jó szándék, tenni akarás sokkal fontosabb kell hogy legyen az állandó anyagiaskodásnál. Ez volt a fejemben, amikor készítettem.”

Most pedig úgy fogalmazott, több lehetőség is felmerült, ám úgy alakult, hogy végül a pázmándi művelődési ház előtt kap helyet. Közel a templomhoz, de mégis olyan helyen, ahol nincs szükség engedélyre – árulta el a művész, aki jelenleg is dolgozik a betlehem felállításán, amely a hétköznapokon a tavaly átadott és megújult tájházban várt a következő karácsonyi szezonra. Mint fogalmazott, felajánlásokból készült hozzá egy akol, amely gyakorlatilag már áll. Továbbá helyiek felajánlásával szénabálák is kerülnek oda, hogy a korabeli hangulat érvényesülhessen.

– Szerencsére sokan voltak olyanok is, akik segítették a megvalósulást – tette hozzá a többszörösen díjnyertes pázmándi fafaragó. Aki azt ígérte, most szombattól már lehet látni a betlehemet a művelődési hát előtt.