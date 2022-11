A székesfehérvári városvezetés, pontosabban a közgyűlés az idősebb generációk Székesfehérvárért végzett munkáját elismerve döntött néhány éve az időskorú személyek települési támogatásának életre hívása mellett. Az igényelhető összeg nagyságát egyszer már meg is emelték, azaz a 2022-es évre 7.500 forint támogatásban részesül minden a 65. életévét betöltött és fehérvári állandó lakóhellyel rendelkező személy.

„Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan élnek is ennek a támogatásnak az igénybevételével. 2021-ben 15 ezer 115 fő igényelte és kapta meg ezt, ami összesen ‪több mint 75 millió forintot tett ki. Az idei évben már a november 17-ig terjedő időszakban megnőtt a bekapcsolódó 65 év felettiek száma: 16 773 fő részére összesen ‪közel 126 millió forintot fizetett ki saját költségvetéséből a forrást biztosítva Székesfehérvár önkormányzata.” – tudtuk meg a kommunikációs irodától.

Az időskorúak települési támogatását szabályozó rendelet alapján egyébként naptári éven belül bármikor igényelhetik a 65 év felettiek ezt az évi egyszeri támogatást, míg a 65. életévüket év közben betöltők az életkor elérése után nyújthatják be kérelmüket. Azaz, ha valaki jogosult, de még nem igényelte, akár most is megteheti ezt.

A folytatással kapcsolatos kérdésünkre adott válaszból megtudtuk: „Látva ennek a helyi támogató kezdeményezésnek a sikerét, nem is lehet kérdés a város szándéka a folytatásról. Egyelőre azt az elvi döntést tudtuk meghozni, hogy amennyiben a költségvetési lehetőségeink – tekintettel főként a drasztikus energia-árrobbanás következményeire – ezt el nem lehetetlenítik, akkor mindenképpen szeretnénk 2023-ban is megtartani ezt az időskorúaknak szóló támogatási formát.”