A tavalyi évhez képest idén néggyel több, azaz összesen 33 tervezővel találkozhattak a látogatók, akiktől szokás szerint akár vásárolni is lehetett, de ha „csak” a termékek iránt érdeklődött a látogató, a kiállítók készségesen válaszoltak a kérdéseikre. A kínálatot végignézve elmondható, a szalon koncepciója nem változott: továbbra is a minőség és az időtálló használati tárgyak álltak a középpontban, legyen szó ruhákról, ékszerekről, kerámiáról, táskákról, tárcákról, vagy éppen az utóbbi időben nálunk is egyre népszerűbb, japán kokeshi babákról.

A kiállítás egyik érdekessége azok a corian-ból készült ékszerek voltak, amelyeket Vékony Fanni készít. Hogy mi is az a corian? A DuPont cég által kifejlesztett praktikus, szilárd felületű anyag, alumínium-trihidrát, színezék, és akril gyanta elegye, amelyet legfőképpen az építőiparban használnak. Ez az anyag egyúttal lehetőséget biztosít a tervezőknek, hogy új, tartós formákat hozhassanak létre. Erre a tulajdonságára épít a pályáját aranyművesként kezdő, majd később a MOME-t is elvégző képzőművész, aki ékszereinek egy részét pusztán ennek az anyagnak a használatával készíti – faragja, formálja az ezüsthöz is szükséges szerszámokkal -, más részét pedig különböző ásványokkal - pl. hegyikristály, rózsakvarc -, korallal, drágakövekkel vegyíti. Az ékszerek Ránézésre olyanok, mintha csontból, egyes darabok esetében elefántcsontból készültek volna. Vékony Fanni azt mondja, ez az anyag jóval tartósabb, mint a műanyag, viszont mivel csontnak néz ki, tapintásra pedig igen selymes, mesterséges anyaga nem tűnik fel, összhatását tekintve elegánsak a darabok.

A Friss Termés további résztvevői már ismerősek voltak azoknak, akik több éve megnézik a képzőművészek kínálatát, így például visszaköszöntek Égi Marcell 3D nyomtatott gyűrűi, Edőcs Márta üveg és fém kombinációjával készült ékszerei, vagy Monori Anita szépséges kerámia tárgyai. Idén is volt zenei program: péntek este a Voice and Brass Szent Erzsébet-napi gyertyafényes koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők.