"A huszárhadosztály elesettjeinek sírjai viszonylag kis számban találhatók meg a térség falvainak temetőiben, illetve a Vértest övező erdőkben. A Gánton, Kápolnapusztán, Kőhányáson, Majkon, Vérteskozmán, Csákányos-pusztán, Körtvélyesen, Kapberek-pusztán, Csákváron található sírok árulkodnak csupán arról, hogy a huszárság itt fejezte be a haza védelmében utolsó hősies harcait…” – hangzott el a bemutatón. A könyvet Ruszin-Szendi Romolusz, altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka méltatta és Ádám Barnabás, ezredes, a Honvéd Huszár Díszegység parancsnoka mutatta be a hallgatóságnak a kőhányási Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központban. Szebenyi István, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, aki évtizedek óta foglalkozik hadisírgondozással, immár harmadik kötetében foglalkozik az 1. huszárhadosztály Vértes-beli harcaival, ám míg a korábbi két mű – Az utolsó töltényig, illetve Vértes a huszárok Doberdója – inkább a történelmi eseményekre koncentrált, addig a most megjelent kötet, ahogy a szerző fogalmazott, történelmi kalauznak tekinthető.