Hogy mi az irány, azt Deák Lajosnétól kérdeztük. Az önkormányzati képviselő elmondta: -Évek óta pártfogoljuk a határon túl élő magyarságot. Kimondottan Pusztinába visszük az adományokat, illetve a moldovai csángóknak. Pusztinában, a Magyar Házban Nyisztor Ilona fogadja majd az adományokat és a megérkezést követően a szórványban osztják szét, minden magyar családnak. Minden egyes doboz Fehérváron készült és mindegyikben egy-egy család szíve, szeretete rejlik, amit megkapnak majd ott a gyerekek. Jó érzés mindenki számára, hogy a gyerekeknek gyerekek készítenek csomagokat, a családoknak pedig családok. Nagyon fontos, hogy tetteinkkel, cselekedeteinkkel példát mutassunk az ifjúságnak, emellett az is, hogy a közös nemzeti érdekeket együtt tudjuk képviselni.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Mint megtudtuk a lassan másfél évtizedes hagyománynak nagy sikere van, és ilyenkor a határon túli magyarok már nagyon számítanak erre az adományra. Ez is ok arra, hogy a szervezők igyekeznek minél több iskolát bevonni a gyűjtésbe.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mit tartalmaznak a dobozok, Deák Lajosné azt mondta: -Óriási értékek, szeretet és néhány apróság. Mindegyik dobozra ráírták, hogy boldog karácsonyt kívánok, de az is szerepel rajtuk, hogy hány éves gyerek kapja és hogy az illető fiú-e vagy lány? A szereteten túl olyan hasznos dolgokat rejtenek még a dobozok, amiket az ottani családok nem engedhetnek meg maguknak, így kerültek a fedelek alá kisebb játékok, illetve a tanuláshoz szükséges felszerelések is. Mivel karácsony közeleg és gyerekekről van szó, sok édesség is lapul az ajándékcsomagokban.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Arra a kérdésre, hogy hogyan fogadják a pusztinaiak a fehérváriak ajándékait, azt mondta az önkormányzati képviselő: -A csángó magyaroknak Székesfehérvár, tehát Szent István városa egy zarándokhely. Esetükben, ha onnan kapnak bármit, annak mindig kétszeres, háromszoros értéke van, mert zarándok helyről kapják, és ma, amikor megvan az esély arra, hogy Mátyás király csontjait, földi maradványait megtalálhatják, hiszen beazonosították a fiát és az unokáját, ez az érték fokozódhat. Ha így lesz, akkor a csángók számára duplán zarándokhely lesz Székesfehérvár.

A tizennegyedik alkalommal induló szeretetszállítmány a lehető leghosszabb íven halad, ugyanis Pusztinában van a legtávolabb lévő katolikus templom, aminek, nem mellesleg Szent István templom a neve. Az új hírek szerint odakint újra lehet magyar misét tartani. Remélhetőleg a hír igaz, de annyi bizonyos, hogy december 3-án csángó mise lesz Székesfehérváron, a ciszterci templomban.