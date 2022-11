A kormány döntése alapján négy, úgynevezett vállalati kezdeményezésű projektet nyújthat be Magyarország az alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztéseket segítő pályázatára. Ha támogatást kap a közel 8 milliárd forint összértékű projekt, akkor 127 ultragyors elektromos töltőpont létesülhet gyorsforgalmi utak mentén, 25 helyszínen.



A tervek szerit az M0, az M1 (Győr, Mosonmagyaróvár, Tata), az M3 (Bag, Mezőkeresztes), az M4 (Szolnok), az M5 (Inárcs, Kecskemét) és az M7 autópálya mellé telepíthetnek korszerű töltőkapacitásokat elektromos járművek számára. Utóbbi autópálya esetén az egyik gyorstöltő állomás helyszíne Székesfehérvár mellett lesz, a másik pedig Siófokon épül fel – derült ki a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közleményéből.



A másik fejlesztésben pedig kiépülhet a kamionok és haszonjárművek töltésére alkalmas első hazai hidrogén töltőállomás is az M1 autópálya mellett, Tatabányánál. A fejlesztésekhez az önerőt vállalatok biztosítják, a fejlesztésekhez nincs szükség állami pénzügyi hozzájárulásra. Arról, hogy támogatást kap-e a terv, várhatóan jövő tavaszig döntenek az Európai Bizottság és a tagállamok képviselői.



Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz a transzeurópai hálózatok kiépítésének és korszerűsítésének felgyorsítását szolgálja. A sikeres pályázatoknak köszönhetően már több mint 700 milliárd forint értékben valósulnak meg közlekedésfejlesztési projektek e pénzügyi alapból Magyarországon. A CEF forrásai tették lehetővé a többi között a Kelenföld-Pusztaszabolcs és Rákos-Hatvan vonalszakaszok korszerűsítését, a Déli vasúti összekötő híd háromvágányosra bővítését, vagy a Monostori híd megépítését Komáromnál. Magyarország idén áprilisban az alternatív töltőhálózat bővítését ösztönző négy projekthez nyert már el támogatást a CEF-keretből.



Amint a TIM közölte, a zöld rendszámmal forgalomba helyezett járművek száma októberben lépte túl a 60 ezret hazánkban. A teljes magyarországi flotta több mint fele tisztán elektromos személyautó. A töltőhálózat is rohamléptekben bővül: a 2016 eleji húszhoz képest már több mint százszorosára, idén nyáron kétezer darab fölé nőtt az elérhető berendezések száma. Ultragyors töltőpontból azonban még csak néhány tucat működik, pedig azokból a legkorszerűbb és legnagyobb kapacitással rendelkező elektromos autók 20-25 perc alatt akár több száz kilométerre elegendő hajtóanyagot vehetnek fel.



A stratégiai helyzetelemzés szerint a hidrogéntechnológia térnyerése rövidtávon elsősorban a közlekedésben reális, leginkább a hidrogénhajtású nehézgépjárművek és buszok megjelenését érdemes ösztönözni. A várakozások szerint az évtized végéig kiépül a hidrogéntöltő állomások országos hálózatának alapja, legalább húsz töltőállomás létesül és összesen 4 800 jármű állhat üzembe.