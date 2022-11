A Helyon nevű, online tudományos szaklapban november 16-án publikált kutatási eredmények szerint a Magyarságkutató Intézet munkatársai Kásler Miklós professzor, miniszterelnöki biztos vezetésével minden kétséget kizáró módon azonosították a Hunyadi-Corvin-család utolsó két férfi leszármazottjának személyazonosságát. Ez a lépés kellett ahhoz, hogy az egykori, székesfehérvári koronázó templom helyén lévő csontkamrában őrzött maradványok között megtalálhassák Hunyadi Mátyás földi maradványait.

Amint a feol érdeklődésére Kásler Miklós professzor elmondta, a székesfehérvári osszáriumban mintegy 900 csontot, köztük koponyákat is őriznek. Ezeket korábban elszállították, hogy a bennük lévő DNS-eket, örökítőanyagokat meghatározzák. Minden koponyából, csontvázból mintát vettek, ezek a minták pedig egy kódot kaptak. Jelenleg olyan 350 csontmaradvány esetében készült el a teljes genetikai állomány feltérképezése. Tehát nagyjából 550 csont esetében ez még hátravan, ezek között sejtik, várják a kutatók Magyarország egyik legnagyobb formátumú uralkodójának megtalálását.

Kásler Miklós a székesfehérvári osszárium ünnepélyes megnyitásán, idén augusztusban. Itt őrzik a királyi csontokat

Fotós: Fehér Gábor

- Világviszonylatban is gyorsnak számít ez a szekvenálás, azaz a DNS genetikai információinak meghatározása. Azt nem tudhatjuk, hogy az ilyen szempontból még hátralévő csontok között mikor akadunk, akadhatunk Hunyadi Mátyás földi maradványaira: Lehet, hogy már a második csont vizsgálatakor, de lehet, hogy a 400. koponya, csontváz esetében - fogalmazott a feol kérdésére Kásler Miklós professzor, aki hangsúlyozta, Nápolyban is szeretnének majd kutatni, az ott eltemetett Anjou leszármazottak földi maradványaiból DNS-mintát venni, hogy az Anjouk-hoz tartozó Károly Róbert és Nagy Lajos földi maradványait is sikerülhessen azonosítani.

Viszatérve a Hunyadi-Corvin családhoz: Mátyás király „törvénytelen fiát”, a későbbi Corvin János herceget 1504-ben a ma Horvátországhoz tartozó Lepoglavában temették el. Ezt a sírt nyitották meg 2021-ben a Magyarságkutató Intézet munkatársai, hogy onnan mintát vegyenek. Amint az origo is beszámolt erről: A koporsó felnyitása után azt konstatálták a kutatók, hogy abban másodlagos helyzetben, tehát nem az eredeti állapotnak megfelelően egy felnőtt és egy gyermek csontmaradványai vannak. A csontok részletes antropológiai és genetikai vizsgálatát a helyszínen végezték el, a Magyarságkutató Intézet szakembereinek pedig mindkét csontvázból sikerült az alaposabb vizsgálatokhoz szükséges mennyiségű DNS-mintát venniük. A koporsóban nyugvó két különböző életkorú egyén antropológiai módszerekkel elvégzett elsődleges kormeghatározása megfeleltethetőnek bizonyult a 31 éves korában meghalt Corvin János, valamint a fia, a hatévesen elhunyt Corvin Kristóf életkorának. A csontmaradványok C14-es radiokarbon-kormeghatározása pedig megerősítette a történelemből, leírásokból ismert adatokat. A felnőtt férfi csontvázának vizsgálata során sikerült kimutatni a medence és alsó végtag csontjain a csípőficam miatti csontátépülés nyomait, ami szintén további morfológiai bizonyítéknak számít Corvin János személyazonosságára.