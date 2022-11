Talán nem mindenki tudja, hogy Márton Pannóniában, Szombathelyen született, a katonák és koldusok védőszentje, aki mindent megtett azért, hogy a szegények védelmezője legyen. Mindemellett a bor szentelésének napját is neki köszönhetjük. Római katonából lett Isten szolgája és ő alapított

Európa területén, elsőként szerzetesrendet.

Legismertebb jó cselekedete az volt, amikor – még, mint légionárius katona – télen meglátott egy majdnem teljesen meztelen koldust a hidegben. Katonai köpenyét kardjával kettéhasította, és a didergő ember vállára terítette.

A tettét követően, Mártonnak álmában megjelent Krisztus, vállán a félbevágott köpennyel. Álmának jelentése nem más volt, mint az, hogy amikor a legnyomorultabb embernek segített, valójában Krisztust szolgálta. Ez az álom és felismerés indította el őt azon az úton, amit aztán később élt. Segítőkész, dolgozó ember volt, aki térített, gyógyított, Rendkívül népszerűvé vált Galliában, egy Tours nevű városkában meg akarták választani püspöknek, de nem akart ilyen szerepet vállalni. A legenda szerint, elbújt a libaólba, ám a ludak hangos gágogása elárulta rejtekhelyét, így kénytelen volt vállalni a rá mért feladatot.

November 11-e, halálának dátuma. Mindig ez az időszak volt a betakarítás, a termés értékelésének az ideje. Ilyenkor lehet megkóstolni az új bort. Mondják is, hogy az újborral való köszöntésnél Márton poharát ürítjük. Illik fenékig kiinni, ezzel is biztosítva a jövő év sikerét. A libalakoma megint csak a szokásokhoz kapcsolódik. Erre az időszakra hizlalták fel úgy a libákat, hogy már ideje volt levágni. Egy jó liba pecsenyével ünnepelték meg, az utolsó nagyböjt előtti ünnepet. A legrégebbi feljegyzés, az 1170-as évekből maradt, miszerint Márton napi libalakomát tartottak.

Az enyingi öregszőlőkben sem tettek másként 8 és fél évszázaddal később. Az Öreghegyi Borbarát Klub tagjai sorra járták egymás pincéit és kínálták, kóstolták a legfinomabb idei új boraikat. A pincék látogatása után a napot ugyan nem liba, de egy igen ízletes kacsasült vacsorával és élőzenés mulatsággal zárták.