Korábban beszámoltunk arról, hogy a közeljövőben várhatóan ismét bekapcsolódik a forgalomba a szárazréti vasútállomás. Cser-Palkovics András közösségi oldalán ma bejelentette, hogy decembertől itt is megállnak majd a vonatok.

A polgármester tájékoztatása szerint Vitézi Dávid közlekedésért felelős államtitkárral tárgyaltak és megállapodtak abban, hogy a Fehérvár-Komárom vonalon közlekedő vonatok decembertől Szárazréten is megállnak. Cser-Palkovics András kiemelte, a város feladata, hogy a megállóhelyet rendbe tegyék, amihez az is hozzátartozik, hogy saját forrásból egy kisebb várót építenek majd. – A következő lépés, hogy a fehérvári helyi buszbérlettel is lehessen használni a vonatot Szárazrét-Fehérvár vasútállomás viszonylaton, ezzel is integrálva ezt a lehetőséget a helyi közlekedésünkbe. Erről még tárgyalnunk kell majd az ügyben az illetékes szakminisztériummal.

A plusz megállóhelyen túl a Fehérvár-Komárom vonal menetrendje egy újabb esti járatpárral bővül majd decembertől.

A teljes bejegyzés itt olvasható: