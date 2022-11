Testületi ülés 39 perce

Segítő kezet nyújtanak a bogárdi buszszolgáltatónak

Több fontos ügyet is megvitattak a sárbogárdi képviselők pénteken. Ahogy a polgármester Sükösd Tamás fogalmazott, a 2023-as költségvetést illetően még sok a kérdőjel, de ahogy eddig, most is megfogják oldani közös erővel a felmerülő akadályokat.

A fejlesztések jelenleg rendben zajlanak – mondta Sükösd Tamás polgármester. Fotós: Nagy Norbert/Archív

A városi honatyák több kérdésben is döntöttek. Az ülésen elfogadták például a városüzemeltető szolgáltató éves beszámolóját, akik annak ellenére teljesítették a szerződésben foglaltakat, hogy saját bevallásuk szerint is, konzekvens munkaerő-hiánnyal küzdenek – nyilatkozta Sükösd Tamás polgármester. A városvezető elmondta továbbá, hogy a képviselő-testület megszavazta azt az átmeneti segítséget nyújtó többlettámogatást, ami az évből hátramaradt másfél hónapban a helyi autóbusz közlekedést biztosító társaságnak nyújt segítő kezet a megnövekedett üzemanyagköltségek miatt. Szintén fontosnak tartotta megemlíteni, hogy kihirdették a 2023-ra vonatkozó városi ünnepek sorát is. A városi honatyák abba maradtak, hogy a valamennyi eseményt szeretnék megtartani jövőre, ám nincs kőbe vésve egyik sem. Ha a körülmények úgy kívánják, újratárgyalják az egyes rendezvények költségvetését, illetve megtartását. Ezeken felül a polgármester megjegyezte, hogy mindent megtesznek a költségek lefaragása érdekében. Mint mondta, a távhő ára például a sárbogárdi körzetben 14-szeresére nőtt. Ennek okán a kormányhivatallal összedolgozva átmeneti fizikai összevonásra került sor. Az ÁNTSZ kirendeltsége és a főállatorvos a városházába költözött és hamarosan itt lel új otthonra a munkaügyi központ is. Végül a fejlesztésekre vonatkozóan kiemelte, hogy hamarosan átadásra került az állami beruházásban épülő rendőrségi épület, és a sportcsarnok kivitelezése is folyamatosan, az ütemtervnek megfelelően zajlik. A következő testületi ülésre a tervek szerint december elején kerül sor.

