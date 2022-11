Led-csereprogram: nem csak online lehet

A testületi ülés egyik fő napirendi pontja ezúttal a LED-csereprogram volt, melynek kapcsán Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket: elindult a regisztráció, elérhető a megadott online felületen a fehérváriaknak is. Tapasztalatokat is megosztott a város vezetője: az elmúlt napokban már nagy számban elindult a regisztráció. Hozzátette: aki nem tudja online leadni igénylését, azoknak lehetőséget biztosít a város arra, hogy az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét igénybe véve regisztráljanak.

- Ha szükséges, bővítjük a segítséget nyújtó pontok számát a város más helyszínein is. Ez ugyanis ingyenes lehetőség a fehérváriak számára – tette hozzá az ülést vezető polgármester, majd felhívta a képviselők figyelmét: amennyiben szükséges, mérjék fel erre az igényt és népszerűsítsék a programot.

A nagyvállalkozók nullát szeretnének

Az energia-árrobbanás okozta válsághelyzet kezelése kapcsán hozott határozat végrehajtásáról is döntött a testület, ám közben érkezett egy levél is a városhoz, melyben az érintettek – Kovács Tibor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) képviseletében, Förhécz Imre a Fejér Megyei Gyáriparosok Szövetsége (FMGYSZ) képviseletében és Radetzky Jenő a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) képviseletében - kérik, hogy a város által szándéknyilatkozatban már rögzített építményadó növelésének terveit inkább töröljék – vagyis „nulla százalékban állapítsák meg”.

Cser-Palkovics András válaszolt Márton Roland ellenzéki frakcióvezető ezen felvetésére:

- Nem vagyunk könnyű helyzetben, ezek a döntések is ebből a megfontolásból születnek, nem azért, mert mániákusan szeretnénk nehézséget okozni a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. A 9 milliárd forintos költségtöbbletet finanszírozni kell. Ehhez felhasználjuk a félretett tartalékokat, megtaláltuk és keressük a belső megtakarítási lehetőségeket, meghoztuk az intézmények vonatkozásában is a megtakarítási lehetőségeket. S van egy rész, ami a helyi gazdaságot érinti, hiszen szükséges, hogy ez a szegmens is kivegye a részét - egyfajta közteherviselésként - a probléma megoldásából. Ez az adóemelés – amely körülbelül 800 ingatlant érint - 1,9 milliárd forint bevételnövekedést jelenthet az önkormányzatnál – mutatott rá a város vezetője, kifejtve, mennyire bizonytalan még most is a költségek pontos tervezése. - Bízunk abban, hogy a valódi helyzet majd jobb lesz annál, mint amire most számítunk. Mert az biztos, hogy nehezebb lesz, mint a tavalyi, de reméljük azért könnyebb, mint előre gondoljuk. Készek vagyunk átgondolni, ha már tisztábban látunk a pontos számokkal és ha kedvezőbb a helyzet. Számos gazdasági szereplővel, vállalkozóval tárgyaltunk az elmúlt napokban – ők sincsenek jó helyzetben, ezt is megértéssel kell fogadnunk. Tudjuk, nem ez a legjobb pillanat adóemelésre, ezt elismerjük. De meg kell érteni: az autóbuszoknak menniük kell, az óvodákat ki kell nyitni, s a gazdaság sem működhet ezen szolgáltatások nélkül.

Azt kérték a várossal tárgyaló vállalkozók – emelte ki Cser-Palkovics András -, hogy az adóemelés mértékének tekintetében, ha lesz mozgástér, legyenek további egyeztetések, számítások. A rendkívüli testületi ülésen megfogalmazódott: ez elől nem zárkózik el a városvezetés. Majd pedig hangsúlyozta Cser-Palkovics: bizonyos gazdasági körök, amelyek nehéz helyzetbe kerülnek – kiemelte a vendéglátást és a szállodákat –, ahogy a pandémia idején, úgy most is számíthatnak valamilyen támogatási rendszerre.

Farkas László képviselő mindezek kapcsán rámutatott: a pandémia idején 5 milliárd forintnyi adómennyiséget hagytak a vállalkozásoknál, a munkahelyek megtartása és megmaradásuk érdekében. Hangsúlyozta: a magánszemélyeket továbbra sem érinti adótétel Székesfehérváron. Ezért szükséges a vállalkozások nagyobb áldozatvállalása, fogalmazott. A polgármester ezt kiegészítette: a lízingelt lakások esetében a magánszemélyeket is érinthetik ezek a változások – ezzel kapcsolatosan éppen ezért még keresik a jogi megoldásokat, hogy ha lehetséges, rajtuk is segítsenek.

Buszmenetrend: a holtidőket szűrik ki

A buszmenetrendről is szó esett: elhangzott, hogy a helyi járatok ritkítása kapcsán a város vezetése semmiképpen nem szeretné, hogy az érintse a csúcsidőszakot, műszakváltások, munkába járás fő időpontjait. – A holtidőket igyekeztünk kiszűrni a buszjáratok tekintetében, ugyanis ezeket most nem lehet finanszírozni. Közben elkészült egy hálózatbővítési terv is, amelyre visszatérünk, amint lehet – fogalmazta meg a polgármester.

Szigli István, a Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője felvetette: érdemes lenne beiktatni a helyi járatok mellett a helyközi járatok beállítását is a városi tömegközlekedés vérkeringésébe. A polgármester szerint ez reális felvetés, s az az elképzelés sem elvetendő, hogy a helyi-helyközi szolgáltatás egy közös feladatrendszerré alakulhatna, akár közös tulajdonú vállalattal is. - Ebben lenne ráció, de ez nem csak az önkormányzatokon múlik – fogalmazott.

Mi lesz a postahivatalokkal?

Molnár Tamás képviselő sokakat érintő kérdést vetett fel a rendkívüli ülésen, mégpedig a postahivatalokkal kapcsolatban. Mint ismeretes, számos postahivatalt bezár Székesfehérváron is a Magyar Posta. A tárgyalások az önkormányzat és a Posta között már megkezdődtek, ezért kérdezte az önkormányzati képviselő: körvonalazódott-e már valami ez ügyben?

Cser-Palkovics András nem rejtette véka alá: a Magyar Posta levelet küldött az önkormányzatnak a tervezett változásokról, ám a sajtóban előbb jelentek meg az erről szóló hírek, mint ahogyan ezt a bizonyos levelet a Postának sikerült a címzetthez kézbesítenie. Kisebb morajlás után folytatta: a bezárásokkal aránytalan postai szolgáltatói struktúra alakul ki, a város jelentős részén egyáltalán nem lenne közelben posta, mindenért utazni kellene sok fehérvárinak. A tárgyalások megkezdődtek – a napokban kinevezett új vezérigazgatóval, Balczó Barnabással is. A jelen állás szerint a Posta szeretne megállapodást kötni az erre nyitott önkormányzatokkal. Ám ez a helyzet – mutatott rá a polgármester -, túl azon, hogy gazdasági, de jogi kérdéseket is felvet – tekintve például, hogy a postai szolgáltatás nem kötelező önkormányzati feladat. A jelen kérdés tehát a városban az, hogy például hogyan tudják bérleti díjak nélkül vagy csökkentett rezsiköltséggel segíteni az érintett postahivatalok nyitva tartását.

Bírságnak nem volt helye

Bóka Viktor, a város jegyzője pedig jó hírekkel szolgált: volt egy vizsgálat a palotavárosi tavak uniós projektje kapcsán. Eljárás indult a fejlesztés megvalósulása után a város ellen, melynek során 110 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság.

- Mi ezt nem tartottuk jogosnak, sőt, a felvetéseket is sértőnek tartottuk. Az érveink meghallgatásra találtak: első körben 50 millió forintra csökkentették a bírságot, de állítottuk, hogy igazunk van, semmiben nem hibáztunk. E hét szerdán a legfelsőbb szintű közbeszerzési hatóság megállapította a jogsértés teljes hiányát és nullázta a várost hírbe hozó eljárást. Sokszor olyan érvekkel próbálják meg az eljárásainkat hírbe hozni, ami jogilag nem állja meg a helyét – a 110 millió forintos bírság helyett jogszerű és helyben hagyott eljárásnak örülhetünk tehát – szögezte le a jegyző.