A PRIME ( Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation) programot a Nemzeti Ifjúsági Tanács fogja össze, és olyan szakmai szervezetekkel és egyetemekkel dolgozik majd együtt, mint a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem, illetve önkormányzati szervezetek - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa – és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala - számol be róla az önkormányzati kommunikáció.

-Nagy megtiszteltetés, hogy Székesfehérvár önkormányzata aktív partnerként – egyedüli magyar városként – részt vehet ebben a programban - mondta köszöntőjében Mészáros Attila alpolgármester, utalva arra, hogy ez visszaigazolása annak a munkának, amit a Városi Diáktanáccsal, a Hallgatói Tanáccsal, az intézményekkel és a pedagógusokkal együtt végeznek az ifjúságot érintő kérdésekben. Felidézte, hogy az Országos Diák Parlament ülésének is Fehérvár adott otthont több ízben is.

Fotós: Simon Erika / ÖKK

- Célunk ezzel a programmal, hogy a Kárpát-medencei fiatalok a képzések során megtanulják, hogyan artikulálják a véleményüket strukturált formában, érdekképviseleti keretrendszereken belül - ezt már Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács vezetője mondta el, aki mintának nevezte a fehérvári törekvéseket, majd hozzátette: - Arra vállalkoztunk, hogy megújítsuk a magyar diákönkormányzatok és diák-érdekképviseletek világát. Ehhez nem elég a diákokkal foglalkoznunk, hanem be kell vonnunk az ő életüket segítő szakembereket is. Így kerültek be a diákönkormányzati munkát támogató pedagógusok, ifjúsági referensek, illetve ez alapján állt össze a partneri hálózat is, amely a megvalósítás záloga lesz.



Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa mérföldkőnek nevezte a projektet. A nyitóeseményen beszédet mondott még Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese, Tonk Márton, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, Bukor József, a felvidéki Selye János Egyetem általános rektorhelyettese, Jakab István Barna, az erdélyi Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Vass Péter, a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetség (MAKOSZ) projektfelelőse, Mészáros János, a felvidéki Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke is. Végül a partnerek aláírták az együttműködési megállapodásokat.

A PRIME programról bővebben itt olvashatnak.