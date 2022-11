Házigazdaként Éger Katalin tagintézmény-vezető köszöntötte a megjelenteket a "Találkozás a jövőmmel"című pályaválasztási börzén. Köszöntőjében rámutatott, hogy pedagógusként pontosan átérzi a pályaválasztás súlyát és ebben kívánnak segítséget nyújtani mindazoknak, akik tiszteletüket tették ezen a rendkívüli estén. Emellett arról is beszélt, hogy mekkora öröm, hogy két év kényszerszünet után újra itt lehetnek a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban és folytatódhat a korábbi években már jól megszokott hagyományos esemény, amely kifejezetten a végzősök, jelen esetben a pályaválasztás előtt álló diáklányok érdeklődését szolgálja.

Zsúfolásig megteltek a kollégium földszinten lévő termei.

Fotós: Kecskés Zoltán

Zsúfolásig megteltek a kollégium földszinten lévő termei, ahol az asztalok körül érdeklődők hada várta, hogy a szakemberektől kérdezhessen: jelen volt a Pannon Egyetem, Benkő Andrea rádiós szerkesztő-műsorvezető, Huszár Anna pszichológushoz, Dévai Csaba joghallgató, Zsigmond Zoltán rendőr hadnagy, Pribék László egyetemi adjunktus (óvodapedagógia), Angeli Marianna tolmács, Németh Veronika doktornő, valamint Könczöl Lászlóné, aki a környezetvédelem és a régészet világába kalauzolta el a fiatalokat.

A Pannon Egyetem is képviseltette magát a pályaválasztási börzén.

Fotós: Kecskés Zoltán

A meghívott vendégek egy-egy asztalnál mutatták be inspiráló életútjukat, hogy kellő motivációhoz juttassák a diáklányokat, akik a szakma titkairól és jellemzőiről is megtudhattak egyet s mást. Jellemzően hatan-heten ültek egy-egy „standnál", ám akadtak olyan helyszínek is, ahová plusz székeket kellett hozni a szomszédos termekből, annyian érdeklődtek. Az abszolút slágernek a pszichológus és a rendőri pálya bizonyúlt. Zsigmond Zoltán rendőr hadnagy elmesélte például, hogy Csőszön nőtt fel és egészen 18-19 éves koráig nem is tudta, hogy mi lesz belőle, ha nagy lesz. Aztán részben baráti körének indítatására – akik szintin haonló pályát választottak –, részben pedig a kíváncsiság és az izgalom hajtotta a rendőri hivataás felé, amit azóta sem bánt meg. Huszár Anna pszichológushoz és Németh Veronika doktornő asztalánál is szép számmal gyűltek a tanulók, legtöbben főként ciszteres, telekis és deákos tizenegyedikesek és tizenkettedikesek voltak, de akadt olyan is, aki a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Gimnáziumból érkezett.

A képen Angeli Marianna tolmács és Könczöl Lászlóné, aki a környezetvédelem és a régészet világába kalauzolta el a fiatalokat.

Fotós: Kecskés Zoltán

A szakemberek valamennyi asztalnál elmondták, hogy talán az egyik legfontosabb bármilyen területről is legyen szó, ha minél inkább kiismerjük önmagunkat, és tisztában legyünk azzal, milyen képességünk, készségünk, jártasságunk van egy adott szakma, hivatás műveléséhez. Hiszen bármilyen pályát is válasszunk, a lényeg, hogy boldogok legyünk benne!