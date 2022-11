- Én valóban egy katolikus pap vagyok, 26 éve szenteltek - de most nem ezen az alapon érkeztem. Mentálhigiénés szakemberként jöttem. Én tudom, hogy ti tudjátok, ez mit jelent: testi, lelki, szociális kapcsolati intézményi egészség – ez a másik szakterületem. Egész konkrétan ez azt jelenti, hogy 2000-ben – 21 éve - kezdtem el tanítani Budapesten, az orvosi egyetemen. Ott a Mentálhigiéniai Intézet keretében képezzük a mentálhigiénés szakembereket, továbbképezzük a lelki gondozókat. Tanítok a családi és szociális master szakokon és a családtudományi képzésen – mesélt szakmai hátteréről Pál Feri atya, a szombat esti KultFészek vendége a gárdonyi közönségnek a Csuka Csarnokban.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Már ebből a szempontból is izgalmas előadásnak ígérkezett a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület „Fordulat – a változás kulcsa” című estje. Vajon hogyan nyilvánul meg a „világi” élet ügyes-bajos dolgairól egy katolikus pap? Persze aki ismeri, követi, tudja, hogy a családi, férfi-nő kapcsolatok dinamikájában éleslátása páratlan. De teljesen új, mondhatni „zöldfülű” hallgatóságként is érdemes igazán figyelni rá. És persze nem is nehéz: színpadi jelenléte legalább olyan magával ragadó, mint közérthető, „világias” stílusa s nem mellesleg megnyerő humora.

