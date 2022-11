Károlyi György és párja, Angelica asszony kiváló kapcsolatot ápol a a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskolájával. Maga az intézmény, illetve a helyi iskolások mindig számíthatnak arra, hogy a kastély segíti, támogatja őket, de arra is, hogy az ősfákkal teli kertbe programokat szervezzenek. Könnyen tehetik, hiszen az iskola is a kastélykertben kapott helyet. Nemrég a természetvédelem népszerűsítésének jegyében egy közös virágültetés zajlott a kastélyparkban. Az iskola tanulói aktív részvétellel járultak hozzá a hagyományos nárciszágyásnak újra telepítéséhez. Ha jól dolgoztak és a szerencse is melléjük áll, akkor sárga virágba borul tavasszal a kastélypark tavának szigetén kialakított virágágyás.