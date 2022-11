A rezsiárak növekedése a művelődési házat és az abban az épületben működő könyvtárat is elérte. Mivel mozgalmas kulturális élet zajlik benne, nem akarták feladni mindazt, amit kiépítettek, minden intézmény összefogott a megoldásért. Ha nincs energiaválság, a művelődési ház állapota is kritikussá vált volna, tájékoztatott Véssey Vera intézményvezető, amit megerősített Varga Mihály polgármester.

Az önkormányzati fenntartású művelődési ház november 1-jén bezárt, de jövő március 1-jén újra tervezik kinyitni. A könyvtár részlegesen a polgármesteri hivatal épületébe, a gyógyszertár melletti irodába költözik, Véssey Vera irodája is itt kapott helyet. A könyvkölcsönzés nem szünetel, a vezetőnő magára vállalta, hogy az igényelt kiadványokat személyesen viszi át az új „székhelyre”. A mozgó könyvtár alapellátásként működik, házhoz szállítással! Az állandó programok egy részét és az időszaki rendezvényeket a hivatal épületében, illetve a katolikus plébánia közösségi terében rendezik meg – ez utóbbit pályázati pénzből újították fel, nagyon szép lett. Mi szolgálná legjobban a közösség érdekeit elsőként, ha nem az önkormányzat és az egyház?

Mozgó könyvtár a hivatalban

Fotós: Zsohár Melinda

Gyors reagálású takarékossági tervet dolgoztak ki széles körű összefogással Mányon. Varga Mihály az augusztusi időközi választáson nyerte el polgármesteri megbízását, s testületével és az intézményekkel karöltve az első hírek hallatán azonnal megkezdték a „kármentést”. Átcsoportosították a belső forrásokat, a polgármesteri hivatalban hűtő-fűtő klímaberendezéseket szereltek fel, s mindenütt kidolgozták az energia-felhasználás minimalizálását. A művelődési ház bezárásával havonta egymillió 300 ezer forintos gázszámlát spórolnak meg. Az új helyzetben is megindul a gyöngyfűző szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, az anyagokat is az intézet biztosítja. Várják a regisztrálókat, mondta el Véssey Vera. Valamint november 18-án kezdődően csatlakoztak ismét az Országos Rajzfilmünnephez. Az esemény Magyarország egyetlen olyan animációfilmes fesztiválja, amely három nap alatt 150-180 helyszínen zajlik egyszerre.

Fotós: Zsohár Melinda

Nem marad el az adventi díszkivilágítás sem, mondta el Varga Mihály, a fényeket a lakosság „fogadta örökbe”. Az önkormányzat megvásárolta az elemmel működő led-izzó készletet 200 ezer forintért, s felcímkézte a fákat, bokrokat, nevezetes helyeket, ahová a fényeket szánják. Az örökbefogadás meghirdetése után egy nappal minden hely elkelt, a lakosok egy izzó működtetését és „etetését” vállalták az ünnepi időszakban végig. Negyven mányi lakos, család és vállalkozás szállt be a kivilágításba mintegy száz méteres szakaszon, november 26-án közösen díszítik fel a kijelölt helyeket! Az adventi ablakos dekorálást is folytatják, december 28-án hirdetnek eredményt, mint tavaly. A takarékosságban folytatás következik, hangsúlyozta a polgármester, de úgy, hogy minél kevesebb szeretett és fontos dolog maradjon el.