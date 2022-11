2011-ben ültettek először fát a faluban, amelyre aztán minden érintett család szalagot kötött. A szokás azóta is megmaradt. Ebben az esztendőben egy kislevelű hárssal szaporodott a fák száma a Hősök terén lévő parkban, ahol Vécsei László polgármester ezúttal tíz családot köszönthetett, akiknél 8 fiú és 2 kislány született az elmúlt évben. Vécsei négygyermekes családapaként gratulált a szülőknek, akiknek azt is elmondta, a legnehezebb lépést már megtették, ugyanis a legnagyobb változást egy család életében az első gyermek megszületése jelenti, ám ahogy nő a számuk, úgy lesz egyre könnyebb velük. A negyedik már magától is felnő, jegyezte meg viccesen. Az előkészített gödörbe az apukák percek alatt beállították és betemették a fát, amelyet a jövőben az érintett családok gondoznak.