Jól sikerült a szombat esti program, amelyen a vecsési Die Wetschescher Nachtigallent és a Kakasdi Német Nemzetiségi Kórust is megismerhette a gánti közönség, amely természetesen a helyi nemzetiségi dalkör műsorának is tapsolhatott. A Gánti Német Nemzetiségi Dalkör meglepetéssel is készült: fennállásuk 10. évfordulójára kiadtak egy CD-t, amelyre az elmúlt évek repertoárjából válogattak dalokat a szerkesztők - a vendégek már ezt a lemezt kapták ajándékba a hétvégén – és amelyről több dal is elhangzott az est folyamán. A zenei CD-t nem árusítják, akit érdekel, keresse a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzatot.