A két japánakác vizsgálatát korábban már elvégezte a Városgondnokság, az egyiknél az úgynevezett FAKOPP-os vizsgálat is indokolt volt. A fa törzse korhadt és szabad szemmel is látható lyukak vannak már a sokat látott, idős fákon - számolt be róla közöségi oldalán a Városgondnokság.

Fotós: Városgondnokság

Emelőkosaras autóból a lombkoronát is megvizsgálták a szakmérnökök és a fák ápoló gallyazását tervezték mielőtt megkezdődnek a régészeti feltárások a Géza téren. Sajnos az újabb favizsgálat során egyértelművé vált, hogy a lombkoronában olyan mértékű rendellenességek vannak, amelyek miatt a fák megtartása, megmentése biztonságosan nem lehetséges.



Emiatt a Városgondnokság szakemberei csütörtökön és pénteken kivágják a balesetveszélyessé vált fákat. Helyükre a tér felújításakor több új fát telepítenek.