Ez természetesen együtt jár az ügyfélfogadási rend megváltozásával is. Hogy ez a településeken miként alakul, azt november eleji cikkünkben részleteztük. Ezúttal pedig több Fejér megyei önkormányzatnál is arról érdeklődtünk, várható-e hasonló megoldás intézményeikben.

Alsószentiván

A településen nem terveznek a négynapos munkahéttel, tudtuk meg Husvéth Imre polgármestertől.

Cece

Fazekas Gábor polgármester lapunk megkeresésére elmondta, nem tervezik a négynapos munkahét bevezetését.

Fehérvárcsurgó

A település elszántan kitart a spórolás mellett, így négynapos munkahét bevezetésével, átszervezésekkel és napelemekkel táplált klímaberendezésekkel igyekszik csökkenteni a gázszámlán. Megkérdeztük a polgármestert: mennyit takaríthat meg így a település? Temesvári Krisztián elmondta: – Ez jó kérdés, hiszen mindez nagyban függ az időjárástól. A tavalyi évhez képest próbáljuk eszközölni ezt a 20-30 százalékos megtakarítást, ám az előttünk álló hónapok időjárási adatainak hiányában ez csak tapogatózás a sötétben. Annyi biztos, hogy a kisebb fogyasztóknál, mint a művelődési ház, önkormányzati hivatal, könyvtár, orvosi rendelő, védő-, illetve a fogorvosi rendelő esetében levettük a nem lakossági fogyasztókra való 1490 köbméterre a fogyasztást, vagyis az ársapkás szintig elhasználunk napi 120-130 köbméter gázt, melynek következményeképpen 16-18 fokok vannak most minden felsorolt helyiségben. Minden e fölötti melegigényt, vagyis amikor ott vagyunk és ennél melegebb kell, azokkal a klímákkal fokozzuk 20-22 Celsius-fokra a hőmérsékleteket, amiket idén telepítettünk összesen kétmillió forint értékben az óvodába, a rendelőbe és a hivatalba.

Mint megtudtuk, egyelőre az óvoda a nagy talány, mert ez az intézmény 8-9 ezer köbmétert fogyasztott évente az elmúlt időszakban, vagyis bármilyen az időjárás, ezt nem tudják 1500 köbméter alá szorítani. Ezért ott az arany középutat választották: havi 300 köbméterre állították be a fogyasztást, és amíg a gyerekek ott vannak, addig klímákkal fűtenek ott is, igaz, majd csak két hét múlva, ugyanis ezeket a berendezéseket csak a jövő héten kezdik telepíteni. A művelődési ház, a fogorvosi, illetve a védőnői szolgálat épületén van napelem, ahogy a polgármesteri hivatalén is, így ott a ráfordított energia meg is térül. Az óvodánál nincsen napelem, ám még így is olcsóbb jelenleg villannyal fűteni, mint gázzal.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire költséghatékony ez a módszer, Temesvári azt felelte: – Mindent elkövetünk, hogy kordában tudjuk tartani a fogyasztásunkat, úgyhogy amíg enyhe az idő, addig kéthetente, a december-január időszakban viszont hetente olvassuk a gázórákat és annak függvényében végzünk további racionalizálást a fűtési rendszereken. Ugyanakkor már most tettünk olyan lépéseket, amikkel, úgy gondolom, jelentős energiamennyiséget tudunk megspórolni. Az egyik az az, hogy a fogorvosi és a védőnői rendeléseket szinkronba hoztuk, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön egy időben van a rendelés, így a hét többi napján minimumra lehet venni ezen helyiségek fűtését. A védőnő hétfőn és pénteken home office dolgozik, illetve családlátogatásokat tart. A másik pedig a polgármesteri hivatal, ahol megváltoztattuk a munkarendet. Ez azt jelenti, hogy hétfő reggeltől csütörtökig ledolgozzuk a heti 40 órát, majd péntek, szombat és vasárnap csak temperáló fűtés lesz a hivatalban.

Van ennek egyéb előnye is, ugyanis a hétfői és szerdai ügyfélfogadási idő is kibővül, vagyis hétfőtől csütörtökig minden nap várják a hivatal dolgozói az ügyfeleket.

Mór

A város meglehetősen nagy, szerteágazó hivatali rendszerrel dolgozik, így bármennyit is spórolhatnának, nem tudnak átállni négynapos munkahétre. Ám annyiban mégis lesz némi megtakarítás 2023 legelején, hogy január első hetében igazgatási szünet lesz, tudtuk meg Fenyves Péter polgármestertől.

Sárbogárd

Sükösd Tamás városvezető kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a négynapos munkahét bevezetése esetükben egyelőre nem aktuális, a későbbiekben megvizsgálják ennek lehetséges hatásait.