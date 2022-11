Pár hónappal ezelőttig Koppány teljes életet élt. Szüleivel, valamint három testvérével közösen úgy teltek a mindennapjai, ahogyan egy átlagos kisgyereknek szokás: játszott, tanult, szórakozott, gyűjtötte az élményeket. Aztán nagyjából egy hónappal ezelőtt a 2015 júliusában született kisfiú életminősége megváltozott: folyamatosan hányt és fájdította a tarkóját. Édesanyja, Heni azonnal orvoshoz fordult vele, azonban az így kapott gyógyszer sem maradt meg a fiúban. A mentő vitte el. Az MR-vizsgálat során derült ki: egy rosszindulatú daganat található a kisagyában.

Az életmentő műtétre szeptemberben került sor, a jó hír, hogy sikeres volt. A rosszabb, hogy – egyfajta "mellékhatásként" – Koppány azóta teljes ellátásra szorul: nem beszél, nem tud mozogni, a bal fele gyengébb.

– A műtét előtt mondták, hogy erre számítani lehet. Szóval most a fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk – tette hozzá az édesanya, akinek a mindennapjait így Koppány ápolása teszi ki. Emellett a kisfiúval folyamatosan kontrollra járnak, október 21-étől pedig Budapesten sugárterápiát is kap Koppány, hat héten keresztül. Az apuka természetesen ugyancsak sokat segít otthon, főként, hogy Levente és Noel mellett Kevin személyében egy 11 éves, autizmus spektrumzavarral küzdő gyermeket is nevelnek.

A Micimackó meséből ismert Tigrisnél is bátrabb, erősebb a mezőszilasi kisfiú

Forrás: A családtól

A szűk családon túl Heni anyósa, a szomszédok és az ismerősök is mindent megtesznek, amit csak tudnak. Így kezdték el a közösségi médiában az embereket mozgósítani: arra kérik a segíteni szándékozókat, hogy akár tartós élelmiszerekkel, akár csak egy kávé árával, de támogassák a most kifejezetten nehéz helyzetbe került családot.

– Az eddig érkezett adományokból már több mindent kialakíthattunk. Szobát meszeltünk, új ágyat és ágyneműt is vásároltunk, hogy Koppány életét megkönnyítsük. Az egyik főnővértől speciális babakocsit kaptunk a közlekedést segítendő. De a pénzen, tárgyi adományokon kívül tartós élelmiszerek is érkeztek már hozzánk – mesélte hálás szívvel Heni.

A háztartásban fogyó termék a liszt, a cukor és a tészta, de a fertőtlenítőszereknek, mosópornak, mosógélnek és a tusfürdőnek is nagy hasznát veszik. Amennyiben segítene, keresse szerkesztőségünket a [email protected] elérhetőségen keresztül.