Van, ahol egy hét múlva, november közepén döntenek a sikeres pályázók névsoráról, míg másutt az önkormányzat már el is bírálta a kérelmeket.

Alsószentiván

A polgármester, Husvéth Imre elmondta, hogy eleddig 35 kérelem érkezett az önkormányzathoz szociális tűzifára, ami azt jelenti, hogy 1,77 köbméter jut valamennyi kérelmezőnek. A téli tüzelők kiosztását a jövő héten kezdik a településen.

Bakonycsernye

Az északi nagyközségben korábban sem igazán volt rá igény, így ebben, a kissé nehezített évben sem pályázott senki a Turi Balázs polgármester vezette önkormányzatnál szociális tűzifára.

Cece

A polgármester, Fazekas Gábor arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szociális tűzifára a képviselő-testületi döntés alapján november 30-ig lehet benyújtani a kérelmet, így az elbírálás és azután a kiosztás december elején fog megtörténni.

Fehérvárcsurgó

A településvezetés 106 köbméter fát igényelt, amiből 75 köbméter érkezett meg, így alaposan át kell gondolni, hova kerül és mennyi. A tervekről Temesvári Krisztiánt kérdeztük. A polgármester elmondta: – November 10-én este lesz a képviselő-testületi ülés, ott határozzuk majd meg a rászorultság kritériumait. Mindent el fogunk követni, hogy családonként 2-3 köbméter fa jusson. Hozzávetőlegesen 20-30 olyan család van, aki igényelheti ezt a fát, azzal a fő feltétellel, hogy van fűtőberendezése, amiben képes fával tüzelni.

Egyébként Csurgón ez egy viszonylag új helyzet, ugyanis a korábbi évek gyakorlata szerint nem volt szükség ilyen jellegű támogatásokra, így vagy nyolc éve nem is igényelt az önkormányzat szociális tűzifát, mivel nem volt rá igény. A falu közterületeinek ápolása, gondozása közben termelődő fa elegendő volt támogatásnak. Ugyanakkor idén, az energiaválságra hivatkozva megpályázták a fent említett mennyiséget, melynek kétharmadát meg is kapták.

Sok településen csak fát osztanak, vagyis a szállítást minden érintettnek saját erőből kell megoldania

Forrás: Palocsai Jenő

Gánt

A tavalyi 33 helyett az idén 48 erdei köbméter fát oszthatnak szét a településen, de mivel a pályázók száma is némileg több lett, ezért arányaiban ugyanannyi fa jut majd egy-egy családnak, mint korábban – mondta el kérdésünkre Krausz János polgármester. A pályázók számának növekedése Iszkaszentgyörgyhöz hasonlóan azért következett be, mert felemelték az egy főre jutó jövedelemhatárt. A szociálistűzifa-pályázat Gánton már lezárult, a képviselő-testület zárt ülésen jövő hét hétfőn, azaz november 14-én dönt majd.

Iszkaszentgyörgy

A községben csak november 15-én zárul a szociális tűzifára beadható kérelmek határideje, de egyébként még az elnyert 53 erdei köbméter fa sem érkezett meg. Eddig 27 pályázat érkezett be, ami több, mint a korábbi években. Ennek részben az is az oka, hogy a településen felemelték a jövedelmi határt, ezért többen fértek bele a pályázati feltételekbe – tudtuk meg Gáll Attila polgármestertől. Folyománya viszont, hogy kevesebb fát tudnak majd családonként odaítélni.

Lepsény

– Településünkre a szociális tűzifa már megérkezett – mondja Salamon Béla polgármester. Kiszállítása jelenleg is folyamatban van; a szétosztandó mennyiség igénylőnként két köbméter.

Mór

Fejér megye harmadik legnagyobb városában önkormányzati forrásból történik a szociális alapon kiutalt tűzifa osztása, tudtuk meg Fenyves Pétertől. A polgármester hozzátette: – Az ilyen jellegű támogatást igényelni kell, de van a listán olyan, akinek a jövedelemhatára egyértelművé teszi a jogosultságot. A támogatás ezen válfaja a mi városunkban nagyjából száz családot, illetve háztartást érint. Ugyanakkor mi nem fát osztunk, és nem szállítunk házhoz, mint ahogy a legtöbb település önkormányzata teszi, hanem 20 ezer forint készpénzt adunk, amiből az illető fát vesz, méghozzá ott, ahol csak szeretne, és majd utólag elszámol vele a hivatal felé.

Sárbogárd

A városban sem feledkeznek meg a rászorulókról. Ahogy Sükösd Tamás polgármester fogalmazott, bár a szociális tűzifa program csak az ötezer fő alatti településeken működik, ahogyan a korábbi években is, úgy települési támogatást (eseti jelleggel, pénzt) idén is adnak rászorultsági alapon, kérelemre, és ez fordítható fűtésre is.

Sárszentmihály

Óber Andreától, a község polgármesterétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a településen idén nincsen lehetőség szociális tűzifa rendelésére. Mivel az öntés, a szállítás és a darabolás túl nagy költséget jelent az önkormányzatnak, amit már nem tud vállalni, a testület azt a döntést hozta, hogy idén nem lesz a településen szociálistűzifa-osztás.

Tác

Horváth Tamás polgármestert is megkérdeztük az idei szociális tűzifa kiosztásáról. Mint megtudtuk, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. arról tájékoztatta a polgármestert, hogy a megnövekedett lakossági, rezsicsökkentett tűzifákat szolgálja ki, és a törvény szerint az önkormányzatoknak február 15-ig kell a megrendelt tűzifát kiszállítani. A táci önkormányzat már megrendelte a szociális tűzifát, amit a polgármester szerint karácsonyig biztosan nem osztanak már ki. Számukra a méterfa a megfelelő, de jelenleg csak rönköt kapnának, így meg kell várni a későbbi szállítást.

Zámoly

A településre már megérkezett az idei évben igényelt szociális tűzifa, sőt a múlt héten már el is bírálta az önkormányzat a beérkezett pályázatokat. – A központi rendelet szerint 1-5 erdei köbméter fa adható, de nálunk nem lesz olyan család, amelyik 2 köbméternél kevesebbet kap. A döntésnél igyekeztünk figyelembe venni az egy főre eső jövedelem mellett az eltartott gyermekek számát is. Azt, hogy ki adhatott be pályázatot, rendelet szabályozza. Igényelhettek fát a lakhatási támogatásban és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, illetve az időskorúak járadékában részesülők. Ez utóbbit többen is félreétették és nyugdíjszelvényüket hozták be a hivatalba – mondta el Sallai Mihály, Zámoly polgármestere, akitől azt is megtudtuk, a faluban első körben 16 családnak ítélt a képviselő-testület szociális tűzifát. A pályázat viszont a településen folyamatos, havonta döntenek az újonnan beérkezett kérelmekről. Az eddig megítélt mennyiségű fa kihordása a napokban várhatóan megkezdődik.