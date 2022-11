Dunaújvárosban és Velencén egy-egy posta nem működik

Dunaújvárosban a Béke Körút 3. alatt található 8. számú posta zárt be, helyette a Dunaújváros 1 postát jelölték ki (2400 Dunaújváros Dózsa György út 3.).

Velencét sem kerülte el a postabezárás, a tóparti településen a 2. számú posta, (Iskola utca 49.) szünetelteti a tevékenységét, helyette a Fő tér 2. alatt található 1. számú postán tudják a helyiek az ügyeiket intézni.

Pusztaszabolcs környékén minden a régi

A Magyar Posta tájékoztatása szerint a megye délkeleti részén, Pusztaszabolcson és környékén egyetlen postahivatalnak sem kellett bezárnia az energiaválság miatt. A csekkek befizetése, a küldemények feladása és átvétele a többi postai szolgáltatással együtt továbbra is zavartalanul elérhető a megye ezen részén élők számára. Tudomásunk szerint Ercsiben sem zárt be a postahivatal.

Bezárták, de harcolnak érte

A magas rezsidíjaknak esett áldozatául Sárbogárd-Sárszentmiklóson, a Köztársaság út 226-os szám alatt található Sárbogárd 3 - Sárszentmiklós kirendeltség, ám mint azt Sükösd Tamás polgármestertől megtudtuk, harcolnak az újranyitásért.

– Sárbogárdon a központi postahivatal továbbra is változatlan tartalommal nyitva van, el tudja látni a városi igényeket. Egyes külső településrészeken a posta házhoz megy, autós szolgáltatást nyújt. Sajnos a Sárbogárd-Sárszentmiklóson korábban újranyitott kirendeltséget ideiglenesen bezárják. E vonatkozásban levélben fordulunk a Posta vezetéséhez, hogy vizsgálják felül a döntésüket és legyenek időszakosan, részmunkaidőben nyitva a Sárszentmiklóson élők ellátása érdekében – nyilatkozta a FEOL-nak a városvezető.

Északon kitartanak

A megye északnyugati szegletében egyelőre kitartanak a postahivatalok. Tudomásunk szerint sem Móron, a járási központban, sem a környező településeken nem zárnak be postát és a mobilpostai szolgáltatás is megmarad azokon a kisebb településeken, ahová eddig is zenélve érkezett a fehér autó a küldeményekkel.

Hasonló a helyzet Bicskén, Csákváron, illetve a környező településeken is, ahol egyetlen működő posta sem zár be a Magyar Posta Zrt. listájának tanúsága szerint.

Ennek oka nyilván az is, hogy a kisebb és közepes méretű városokban is egyetlen posta működött eddig is, annak bezárása pedig már jelentősen csökkentette volna a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

Decemberben új helyre költözik a nádasdladányi posta

Nádasdladányban a jelenlegi helyszínen a postai szolgáltatásokkal december 2-ig várják az ügyfeleket. 2022. december 5-én a posta zárva tart. A legközelebbi nyitva tartó posta a sárszentmihályi posta, a Kossuth Lajos utca 12-ben. 2022. december 6-tól a Magyar Posta szolgáltatásai Nádasdladányban a Fő út 52-es szám alatt található, Nádas ABC-ben lesznek elérhetőek, nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig, 8 órától 16 óráig.