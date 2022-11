A pályázat sikeres volt, a berendezés október első napjaiban meg is érkezett a lepsényi Fekete István Könyvtárba. November első napjaiban üzembe is helyezték. A kioszk pontosan ugyanazokat funkciókat látja el, mintha valamelyik okmányirodán intéznénk ügyeinket. Jelenleg a gép tíz féle hivatalos eljárásban képes a segítségünkre lenni: vezetői engedély pótlása, okmány érvényesség ellenőrzése, személyi igazolvány pótlása. Jármű ügyek, mint jármű ideiglenes kivonása, jármű ideiglenes kivonásának meghosszabbítása.

Anyakönyvi kivonat igénylés: bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány igénylése és lakcím bejelentéséhez szükséges kérelem beadása is lehetséges. Az ügyek intézését az érintőképernyős mód segíti és lehetőség van fénykép készítésére is. Ha illetékköteles az adott ügytípus, abban az esetben a helyszínen készpénzzel ugyan nem tudnak fizetni, de lehetőség van a bankkártyás fizetésre. Lehetőségünk van arra is, hogy kiválasszuk, a továbbiakban postai úton kapjuk meg a kért hivatalos ügyiratot, és így nem kell bemennünk az okmányirodába. A tervek szerint a jelenlegi tíz ügytípus tovább bővül majd. A szolgáltatást a könyvtár nyitvatartási ideje alatt vehetik igénybe, amelyhez feltétlenül szükség van a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is.