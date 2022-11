Mesteravató díszünnepséget szervezett a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Hotel Magyar Királyban. A szálloda Kupolatermében autószerelő, karosszérialakatos, villanyszerelő szakmában 32 mester vehette át mesteroklevelét a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában megvalósult mesterképzés és mestervizsgáztatás eredményeképpen.

Radetzky Jenő, a kamara elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy mennyire fontos, hogy több polgármester is jelen van a mesteroklevelek átadásán, ugyanis nagy értéket jelent a települések számára is, hogy hány mester végzettségű szakemberrel büszkélkedhetnek. Az elnök egy régi bölcsességgel hívta fel a figyelmet a szakképzés fontosságára, mint mondta: El lehet olvasni a könyvekből, hogy hogyan kell biciklizni, ám az első méterek megtétele során szükség van valakire, aki a gyakorlatban is megmutatja és megteszi velünk az első lépéseket. Ez a 32 szakember mától mester. Ezt a címet használhatják, kitehetik a műhelyük falára és elvárhatják, hogy a fiatalabbak, az ügyfelek, a tanoncok, tiszteletük jeléül ezen néven szólítsák őket, ám a mester cím nem csak jogokat ad, hanem kötelezettségekkel is jár, mert a legjobbat kell Adni, mert példát kell mutatni, jól és hatékonyan kell dolgozni és kiválóan oktatni.