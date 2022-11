A sikeren felbuzdulva és tovább fejlesztve az elképzelést, Márkusné Motkó Anett, a művelődési ház igazgatója azzal az ötlettel állt elő, hogy az ünnepek közeledtével különleges díszítést kapjon a faluközpontban a takarékszövetkezet régi épülete, és jelesül Mikulásházként funkcionáljon.

Meghirdették, hogy várják a segítő kezeket a díszek és a dekorációk elkészítéséhez. A felhívásra jelentkezett önkéntes segítők hada, számos jószolgálati manóként, egy álló napon át dolgozott, hogy a nagyközségben élő kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt örömet okozzanak. Így a hófehér szakállú a falu közössége által elkészített káprázatos helyszínen várja a leveleket, a rajzokat a postaládájába, és ígéri, hogy megérkezik a Csíkvár téri rendezvénysátorba december 4-én, vasárnap 15 óra után a második adventi gyertyagyújtás alkalmán.

Ugyancsak ünnepi díszbe öltözött Szabadbattyán több pontja is, szintén az önkéntes segítők szolgálata által. A Csíkvár téren fotópontot állítottak fel, a Mikulás szánját rénszarvasok húzzák, a díszes járműbe bele is ülhetnek az arra járók. A katolikus templom előtt áll a Jézus születését bemutató élethű betlehem. A polgármesteri hivatalnál található korlátok virágosládái szintúgy adventi díszekbe öltöztek, mint ahogy a faluház és a művelődési ház ünnepi köntösét is sokan megcsodálhatják.