A Fejérvíz Zrt. 2023-ban mérőórák cseréjét végzi majd, az érintett időszakban közel 23 ezer készüléket cserélnek modernebb változatra. Éppen ezért tájékoztatásuk középpontjában ez és az ehhez kapcsolódó kérdések álltak. Laczi Péter, a szolgáltató vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte, bízik abban, hogy a közös képviselőkkel partnerségi viszonyt tudnak kialakítani, ezzel segítve és megkönnyítve az érintettek munkáját. Hangsúlyozta, hogy a cserék tekintetében Székesfehérvár mellett a megye több települése is érintett.

Kaposvári Zsuzsanna, a Fejérvíz Zrt. gazdasági főosztályvezetője kiemelte, hogy a néhány éve bevezetett digitális rendszer, amelynek köszönhetően munkatársaik az épületen kívülről is meg tudják mérni az órák aktuális állását, jelentősen megkönnyítik a folyamatot. Mint mondta, ennek segítségével a felhasználók és szolgáltató szempontjából is egyszerűbb ez a feladat, hiszen egyik félnek sem kell alkalmazkodni. Kaposvári Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy azoknak a felhasználóknak, akiknek jövő évben esedékes a mellékvíz mérő cseréje, és ennek nem tesz eleget, automatikusan megszűnik a szerződése a szolgáltatóval. Fontos információként hangzott el, hogy mivel a Fejérvíz rezsiköltségei is emelkednek, ezért a mérőórák cseréjének díját is kénytelen megemelni a szolgáltató. Tájékoztató jelleggel elmondták, hogy az előzetes számítások szerint egy mérőóra cseréje várhatóan csoportos kedvezmény nélkül 31 ezer forint, míg kedvezménnyel 29 ezer forint lesz. Ezek azonban nem végleges árak, a pontos összegeket a szolgáltató néhány napon belül közzéteszi weboldalán.

Fotós: Nagy Norbert

Mint az ismeretes, hazánkban a Mol Nyrt. nyerte a hulladékgazdálkodási koncessziót. Jakab Zoltán, a Depónia Nonprofit Kft. ezzel kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket. Mint mondta, bár hivatalosan 2023. nyarán már átveszi a hulladékkezelést a Mol Nyrt., a jövő év végéig minden a megszokott rendeben zajlik majd.

A tájékoztatókat követően a jelenlévők is feltehették kérdéseiket a szolgáltatók képviselőinek annak érdekében, hogy a lakosságnak a legpontosabb információkkal tudjanak szolgálni.